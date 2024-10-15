Nilüfer Belediyespor Eker Kadın Voleybol Takımı Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika
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Nilüfer Belediyespor Eker Kadın Voleybol Takımı Öğrencilerle Buluştu

Nilüfer Belediyespor Eker Kadın Voleybol Takımı Öğrencilerle Buluştu

Nilüfer Belediyespor Eker Kadın Voleybol Takımı, düzenledikleri söyleşide 400 öğrenci ile bir araya gelerek sporun önemi ve başarı için gerekli ipuçları hakkında bilgi verdi. Başantrenör Haluk Korkmaz ve voleybolcular, spor yapmanın faydalarını anlatırken, öğrencilerin sorularını yanıtlayarak kariyer ve motivasyon konularında da rehberlik etti.

15.10.2024 17:03  Güncelleme: 17:07
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Nilüfer Belediye spor Eker Kadın Voleybol Takımı, öğrencilerle düzenlenen söyleşiye katıldı. Öğrencilerin sorularını cevaplayan voleybolcular, başarılı sporcu olmanın püf noktalarını paylaştı.

Nilüfer'i ligde başarıyla temsil eden Nilüfer Belediyespor Eker Kadın Voleybol Takımı, öğrencilerle buluşarak, onları spora teşvik etmeye devam ediyor. Kadın voleybolcular, bu defa 400 öğrenciyle bir araya geldi.

Düzenlenen söyleşiye Başantrenör Haluk Korkmaz, teknik heyet ve voleybol takımının oyuncuları katıldı. Öğrencilerin büyük ilgisiyle karşılaşan sporcular, başarılı olmanın yollarını paylaşarak; kariyer, stres yönetimi ve motivasyon üzerine gelen soruları yanıtladı. Voleybolcular, öğrencilere spor yapmanın önemi ve özel hayata kattığı kazanımları anlattı. Başarılı bir sporcu olmak için mental dinlenme kadar bedensel dinlenmenin de önemli olduğunu belirten Nilüfer'in başarılı voleybolcuları, spor vakitleri dışında da sosyalleşmeleri önerisinde bulundu.

Başantrenör Haluk Korkmaz, takımların kendi içinde bir disiplin sistemine sahip olduğunu belirtti. Korkmaz, takım olma bilincinin de sorun çözme becerisiyle doğrudan bağlantılı olduğunu vurguladı. Haluk Korkmaz, ekip olmanın ve savaşmanın başarı için olmazsa olmaz kriterler olduğunun da altını çizerek, takımından son derece memnun olduğu söyledi.

Keyifli geçen söyleşinin sonunda kura çekimi yapıldı. Kurayı kazanan şanslı öğrenciler, Nilüfer Belediyespor Eker Kadın Voleybol Takımı'nın maçını izlemeye hak kazandı. - BURSA

Kaynak: İHA

Etkinlik, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nilüfer Belediyespor Eker Kadın Voleybol Takımı Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika

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