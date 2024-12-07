Nilüfer Belediyespor Farklı Kazandı

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 13. haftasında Nilüfer Belediyespor, sahasında İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 41-29 yendi.
Üçevler Spor Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 21-14 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarı farkı açan Nilüfer Belediyespor, maçı 41-29 kazandı.
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