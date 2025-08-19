Nilüfer Belediyespor Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu Yapıldı

Nilüfer Belediye spor Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa yeniden Muharrem Or seçildi. Genel kurulda yönetim kurulu üye sayısı da 15'ten 9'a indirildi.

Nilüfer Belediyespor Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu, Nilüfer Nikahevi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or, Nilüfer Belediye Meclisi üyeleri ve Nilüfer Belediyespor Kulübü üyeleri katıldı.

Divan Kurulu başkanlığına Orkan Akyürek, üyeliklerine ise Doğuş Bilgin ve Kenan Daştan'ın seçildiği genel kurulda, mevzuat değişiklikleri oylandı. Genel kurulda alınan kararlardan biri de yönetim kurulunun daha etkin çalışabilmesi amacıyla üye sayısının 15'ten 9'a düşürülmesi oldu.

"Daha fazla genci sporla buluşturmak istiyoruz"

Genel kurulda konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Belediyespor Kulübü'nün başarılı bir geçmişe sahip olduğunu vurguladı. Kulübün temel amacının daha fazla çocuğu ve genci sporla buluşturmak olduğunu belirten Başkan Şadi Özdemir, "Bizim asıl amacımız, gençlerimizin kötü alışkanlıklar yerine sporculuk ruhunu ve fair-play'i öğrenmeleri. Bize düşen görev de çocuklarımızı tesislerimizde ağırlayıp, ilgi duydukları spor dallarıyla ilgili ortamlar oluşturarak sağlıklı bir şekilde yetişmelerini sağlamaktır. Bu bir emek ve gönüllülük işi. Bu yüzden kulübümüzü desteklemeye devam ediyoruz. Yönetimdeki arkadaşlarımızın da daha fazla gayret göstermesi gerekiyor" dedi.

Daha verimli yapılanma

Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or ise yönetim kurulundaki üye sayısının fazla olmasının verimlilik sorunlarına yol açtığını belirtti. Or, "Bu sayıyı daha çalışılabilir bir seviyeye düşürmek ve mevzuat değişikliklerini hayata geçirmek için olağanüstü genel kurul kararı aldık. Bir yıldır birlikte görev yaptığımız arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Edindiğimiz tecrübelerle bu sezona daha ciddi hazırlandık" diye konuştu.

Or, konuşmasında kadın voleybol, erkek hentbol ve amatör branşlardaki yeni sezon hazırlıkları hakkında da bilgi verdi.

Yeni yönetim belirlendi

Konuşmaların ardından yapılan oylamayla Nilüfer Belediyespor Kulübü'nün yeni yönetim, denetim ve disiplin kurulları da belirlendi.

Buna göre; Muharrem Or başkanlığındaki yeni yönetim kurulu asil üyeleri; İlker Mehmet Şener, Gülver Deniz, Orkan Akyürek, Ekrem Erk, Adalet Yılmaz, Doğuş Bilgin, Olcay Keskin ve Fikret Ocakoğlu'ndan oluştu.

Denetim Kurulu asil üyeliklerine Mehtap Esen, Ali Sezgin ve Demirhan Aslan seçilirken, Disiplin Kurulu asil üyeleri de Berna Hacer Bilici, Gökçe Güney ve Resul Tarman oldu. - BURSA