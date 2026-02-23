Nilüfer Belediyespor Tarih Yazdı

BURSA'da EHF Avrupa Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Çekya temsilcisi SKKP Handball Brno'yu 32-28 mağlup eden Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, kulüp tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında çeyrek finale çıkma başarısı gösterdi.

Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası'ndaki mücadelesini başarıyla sürdürüyor. Son 16 Turu eşleşmesinin ilk maçında deplasmanda 29-26 mağlup olduğu SKKP Handball Brno takımını Nilüfer Belediyesi Üçevler Spor Salonu'nda ağırlayan Bursa temsilcisi, seyircisi önünde sahadan 32-28 galip ayrılarak tur biletini alan taraf oldu.

TARİHİNDE İLK KEZ AVRUPA KUPALARINDA

Maçın ilk yarısı karşılıklı sayılarla geçildi ve devre arasında 16-16'lık eşitlikle girildi. İkinci yarıda taraftarının yoğun desteğini arkasına alan Nilüfer Belediyespor, hem savunmada hem de hücumda oyunun kontrolünü eline aldı. İkinci devrede rakibine 16-12'lik bir üstünlük kuran ev sahibi ekip, maçtan 32-28'lik skorla galip ayrılmayı bildi. Çekya deplasmanında aldığı üç sayılık mağlubiyetin rövanşında rakibini dört sayı farkla yenen Nilüfer Belediyespor, toplamda 58-57'lik skora ulaşarak adını EHF Avrupa Kupası çeyrek finaline yazdırdı. Bursa temsilcisi bu sonuçla, tarihinde ilk defa Avrupa kupalarında son 8 takım arasına kalma sevinci yaşadı.