Nilüfer spor şenliklerinde geleneksel oyunlar da oynanıyor - Son Dakika
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Nilüfer spor şenliklerinde geleneksel oyunlar da oynanıyor

10.05.2022 09:00
Nilüfer spor şenliklerinde geleneksel oyunlar da oynanıyor

Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri'nde farklı branşlardaki müsabakalar dostluk içinde devam ederken, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunlar da Nilüfer'de hayat buluyor.

Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri'nde farklı branşlardaki müsabakalar dostluk içinde devam ederken, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunlar da Nilüfer'de hayat buluyor. Şenlik çerçevesinde düzenlenen tünel top ve mendil kapmaca oyunlarına katılanlar çocuklar, keyifli anlar yaşadı.

Nilüfer Belediyesi'nin bu yıl 20'ncisini düzenlediği Uluslararası Spor Şenlikleri'nde heyecan devam ediyor. Futboldan tenise, satrançtan yüzmeye, eskrimden petank ve basketbola kadar birçok spor branşında müsabakaların yapıldığı Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri'nde, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel Türk oyunları da yaşatılıyor. Çeşitli yaş kategorilerinde futbol, tenis ve voleybol maçlarının yapıldığı günde, geleneksel oyunlardan mendil kapmaca ve tünel top oyunlarında keyifli anlar yaşandı. Toplam 19 okuldan 266 öğrencinin yer aldığı mendil kapmaca ile tünel top oyununa katılan öğrenciler heyecan ve mutluluğu aynı anda yaşadı. Mendil kapmaca oyununda rakibinin boş anını yakalayarak hakemden mendili kapan çocuklar, ebelenmemek için kıvrak hareketlerle hızla yerine koşarak oyunu galip tamamlamaya çalıştı. Takımlarının kazanması için farklı taktikler uygulayan çocuklar, izleyenlere de heyecanlı anlar yaşattı. Mendil kapmaca ve tünel topu oyunlarında dereceye girenler, ödüllerini aldı.

33 okuldan 462 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen futbolun yıldızlar kategorisinde zorlu maçların ardından finale kalan takımlar da belli oldu. Futbol yıldızlar kategorisinde final maçlarının ardından şampiyon takım belli olacak.

Voleybolda da genç kızlar file önünde galip gelebilmek için performanslarını sergiledi. 30 okuldan 270 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen voleybol müsabakalarında takımlar, şampiyonluk için yarıştı.

Nilüfer 20. Uluslararası Spor Şenlikleri, farklı yaş kategorilerinde futbol, yüzme, satranç, geleneksel Türk oyunları, tenis ve voleybol müsabakalarıyla devam edecek. - BURSA

Nilüfer spor şenliklerinde geleneksel oyunlar da oynanıyor
Nilüfer spor şenliklerinde geleneksel oyunlar da oynanıyor
Nilüfer spor şenliklerinde geleneksel oyunlar da oynanıyor
Nilüfer spor şenliklerinde geleneksel oyunlar da oynanıyor
Nilüfer spor şenliklerinde geleneksel oyunlar da oynanıyor
Nilüfer spor şenliklerinde geleneksel oyunlar da oynanıyor

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Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri, oyunlar, Futbol, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Nilüfer spor şenliklerinde geleneksel oyunlar da oynanıyor - Son Dakika


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