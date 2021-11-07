Nilüferli hentbolcular hazırlık maçında moral buldu

Milli maçlar sebebiyle Erkekler Hentbol Süper Ligi'ne verilen arayı değerlendiren Nilüfer Belediyespor, Beykoz Belediyespor ile yaptığı hazırlık maçını 32-26 kazandı.

Nilüfer Belediyespor ile Beykoz Belediyespor hazırlık maçını Üçevler Spor Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Çekişmeye sahne olan karşılamanın ilk dakikaları karşılıklı sayılar ile geçti. Maçın 10. dakikasına Nilüferli hentbolcular 8-5 önde girdi. 10. dakikadan sonra oyunda dengeyi sağlayan konuk ekip Beykoz Belediyespor aradaki farkı azaltmaya çalışsa da ilk yarı 16-15 Nilüfer Belediyespor'un üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarıda savunmada, sert oyunu ve etkili hücumları ile öne çıkan Nilüfer Belediyespor aradaki farkı açarak maçtan 32-26 galip ayrıldı. Nilüfer Belediyespor, Erkekler Hentbol Süper Ligi 7. hafta maçında, 13 Kasım 2021 Cumartesi günü kendi sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak. - BURSA