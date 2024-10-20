Nisanur Yıldırım Dünya Şampiyonasına Hazır

Spor

Milli boksör Nisanur Yıldırım, dünya şampiyonu olarak Türkiye'yi gururlandırmak istiyor.

Elazığ'da 2021 yılında boksa başlayan 17 yaşındaki milli boksörün kariyerinde 2 Türkiye şampiyonluğu bulunuyor.

Dünya şampiyonası kapsamında Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını tamamlayan milli boksör, milli takım ile birlikte bugün şampiyonanın düzenleneceği Karadağ'a gidecek. Şampiyonada ilk maçlar 22 Ekim'de yapılacak olan kura çekiminin ardından başlayacak.

"Güzel çalışma dönemi geçiriyoruz"

Milli boksör Nisanur Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, boksa 3 yıl önce babası ve ablasının yönlendirmesiyle başladığını belirtti.

Antrenörü Cemil Döndü ile çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Nisanur, "54 kiloda iki yıldır Türkiye şampiyonu oluyorum. 2023 yılında ilk başarımı elde ettim. Çalışmalarıma devam ederek şampiyona ve turnuvalara hazırlanıyorum." dedi.

Dünya şampiyonası kapsamında Kastamonu'da girdikleri kampı tamamladığını ifade eden Nisanur, kampın verimli geçtiğini anlattı.

Günde çift idmanla şampiyonaya hazırlandıklarını belirten Nisanur, şunları söyledi:

"Hocamla ve milli takım hocalarımızla çalışmalarıma devam ediyorum. Güzel çalışma dönemi geçiriyoruz. Tüm sporcuların hayali olduğu gibi olimpiyatları hedefliyorum ama ilk önce önümüzde dünya şampiyonası var. Orada altın madalya hedefliyorum, ardından uzun bir yolum var."

Elazığlı olduğunu hatırlatan Nisanur, "Elazığ'da spor seviliyor. Başarı olunca halk da mutlu oluyor, ailem de ve ben de mutlu oluyorum. Boksu severek yapıyorum. Herkese de tavsiye ediyorum." diye konuştu.