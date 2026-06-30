Norveç, Fildişi\'ni Geçti

2026 Dünya Kupası Son 32 Turu'nda Norveç, Fildişi Sahili'ni 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Vikingler, bu turda Brezilya ile karşılaşacak.

2026 Dünya Kupası Son 32 Turu'nda Norveç ile Fildişi Sahili, AT&T Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela'nın yönettiği mücadelenin 39. dakikasında Antonio Nusa'nın golüyle Norveç 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. 74. dakikada Amad Diallo'nun fileleri havalandırmasıyla Fildişi Sahili umutlansa da 86. dakikada Erling Haaland'ın golüyle Stale Solbakken'in öğrenceleri sahadan 2-1 galip ayrıldı ve bir üst tura yükseldi. Norveç, son 16 turunda Brezilya ile kozlarını paylaşacak. - İSTANBUL