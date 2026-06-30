Norveç, Fildişi Sahili'ni Geçti - Son Dakika
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Norveç, Fildişi Sahili'ni Geçti

30.06.2026 22:17
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda Norveç, Fildişi Sahili'ni 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

Stat: Dallas

Hakemler: Jesus Valenzuela, Jorge Urrego, Tulio Moreno (Venezuela)

Fildişi Sahili: Yahia Fofana, Doue, Kossonou, Agbadou, Konan (Dk. 90+3 Toure), Sangare, Pepe (Dk. 87 Diakite), Kessie, Oulai (Dk. 60 Diallo), Diomande (Dk. 90+3 Guessand), Bonny (Dk. 60 Wahi)

Norveç: Nyland, Pedersen (Dk. 83 Aursnes), Ajer, Heggem, Wolfe, Odegaard, Berge, Berg, Sörloth (Dk. 71 Bobb), Nusa (Dk. 71 Schjelderup), Haaland

Goller: Dk. 39 Nusa, Dk. 86 Haaland (Norveç), Dk. 74 Diallo (Fildişi Sahili)

Sarı kart: Dk. 45+1 Nusa (Norveç)

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu mücadelesinde Norveç, Fildişi Sahili'ni 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

Dallas Stadı'nda oynanan maç, dengeli başladı. İki takım da savunma güvenliğini ön planda tuttu. 21'inci dakikada Fildişi Sahili etkili geldi. Diomande'nin pasında soldan ceza sahasına giren Konan, rakibinden sıyrılıp çaprazdan sert vurdu, top yan ağlarda kaldı.

28. dakikada Fildişi Sahili bir kez daha sol kanattan geldi. Diomande'nin arka direğe ortaladığı topa hareketlenen Pepe'nin vuruşunda, savunma meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Norveç, 39. dakikada öne geçti. Odegaard'ın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Nusa, 2 savunmacıya rağmen uzak köşeye vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak kalecinin uzanamayacağı noktadan filelerle buluştu: 0-1.

42. dakikada Norveç ikinci gole çok yaklaştı. Odegaard'ın sağdan ceza sahasına yaptığı ortada Sörloth, topu kafayla Haaland'a indirdi. Bu futbolcunun kale sahası önünden vuruşunda, savunma son anda topu kornere gönderdi. Kazanılan kornerde Berg, ceza sahası içine ortaladı. Sörloth'un kafa vuruşunda arka direkte topla buluşan Heggem, yakın mesafeden topu yandan dışarı gönderdi.

45+2. dakikada Fildişi Sahili gole yaklaştı. Soldan kazanılan serbest vuruşta Pepe, ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından yükselen Agbadou'nun kafa vuruşunda, top az farkla yandan dışarı çıktı.

İlk 45 dakika Norveç'in 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci yarıya etkili başlayan Fildişi Sahili, 55. dakikada gole çok yaklaştı. Doue'nin ceza sahası sağ çaprazından sert şutunda Heggem'den dönen top, Pepe'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun kale sahası önü sağ çaprazından şutunda, kaleci Nyland gole izin vermedi.

66. dakikada Norveç, ikinci gole çok yaklaştı. Sağdan kazanılan kornerde ön direğe hareketlenen Sörloth'un kafayla kale sahası önüne gönderdiği topa Heggem kafayı vurdu, Diallo son anda meşin yuvarlağı çizgiden çıkararak tehlikeyi önledi.

74. dakikada Fildişi Sahili beraberliği yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan Diallo, Pepe'yle verkaç yaparak çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcu, 2 rakibinden sıyrılıp plase bir vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeye gönderdi: 1-1.

86. dakikada Norveç yeniden öne geçti. Savunmanın arkasına hareketlenen Berg, ceza sahası içine girip kale sahası önündeki Haaland'a ortaladı. Bu futbolcu, meşin yuvarlağı yakın mesafeden filelere yolladı: 1-2.

90+6. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına Diallo geçti. Bu futbolcunun uzaktan sert vuruşunda, kaleci Nyland son anda topu kornere gönderdi.

Norveç mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılarak son 16 turunda Brezilya'nın rakibi oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Norveç, Fildişi Sahili'ni Geçti - Son Dakika

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