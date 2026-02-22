Norveç, Kış Olimpiyatları'nda Zirvede Kalıyor - Son Dakika
Norveç, Kış Olimpiyatları'nda Zirvede Kalıyor

22.02.2026 01:46
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın 15. gününde Norveç, toplam 40 madalyayla liderliğini sürdürüyor.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 15. günün madalya sıralamasında Norveç, zirvedeki yerini korudu.

İtalya'daki oyunların 15. gününde madalya müsabakaları tamamlandı.

Günü 3 madalyayla tamamlayan Norveç, 18 altın, 11 gümüş ve 11 bronz olmak üzere 40 madalyayla zirvede kalmaya devam etti.

Oyunlarda 15. günün ardından madalya tablosunda ilk 10 sıra şu şekilde:

SıraÜlkeAltın GümüşBronz Toplam
1Norveç18111140
2ABD1112932
3Hollanda107320
4İtalya1061430
5Fransa89623
6Almanya79824
7İsviçre68620
8İsveç66416
9Avusturya58518
10Japonya571224
Kaynak: AA

Son Dakika Spor Norveç, Kış Olimpiyatları'nda Zirvede Kalıyor

