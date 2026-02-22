Norveç, Kış Olimpiyatları'nda Zirvede Kalıyor

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 15. günün madalya sıralamasında Norveç, zirvedeki yerini korudu.

İtalya'daki oyunların 15. gününde madalya müsabakaları tamamlandı.

Günü 3 madalyayla tamamlayan Norveç, 18 altın, 11 gümüş ve 11 bronz olmak üzere 40 madalyayla zirvede kalmaya devam etti.

Oyunlarda 15. günün ardından madalya tablosunda ilk 10 sıra şu şekilde:

Sıra Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam 1 Norveç 18 11 11 40 2 ABD 11 12 9 32 3 Hollanda 10 7 3 20 4 İtalya 10 6 14 30 5 Fransa 8 9 6 23 6 Almanya 7 9 8 24 7 İsviçre 6 8 6 20 8 İsveç 6 6 4 16 9 Avusturya 5 8 5 18 10 Japonya 5 7 12 24

Kaynak: AA