Nottingham Forest, mali kuralları ihlal ettiği için 4 puan silme cezası aldı

Spor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, mali kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle 4 puan silme cezası aldı.

Ligin Karlılık ve Sürdürülebilirlik Kurallarını (PSR) ihlal etmekle suçlanan Nottingham Forest'ın cezası, 7-8 Mart tarihlerinde üç kişilik bağımsız bir heyet önünde yapılan duruşmanın ardından bugün açıklandı.

Bu cezayla bitime 9 hafta kala küme düşme hattına giren kırmızı-beyazlı kulübün, karara itiraz etmesi bekleniyor.

PSR'a göre üç yıllık dönemde takımların en fazla 105 milyon sterlin zarar etmesine izin veriliyor. Ancak üç yıllık mali dönemin ikisini Championship'te geçiren Nottingham Forest'ın, Premier Lig'deki ilk sezonunda 61 milyon sterlin zarar etme izni bulunuyordu.

Mayıs 2022'de Premier Lig'e yükselmesinden bu yana 43 futbolcu için yaklaşık 250 milyon sterlin harcayan kırmızı-beyazlı ekibin puan cezası almasında yüksek maaş politikası da önemli rol oynadı.

Premier Lig'de bu sezon Everton da mali kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle 10 puan ceza almış, temyiz başvurusunun ardından ceza 6 puana inmişti.