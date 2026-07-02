Nottingham Forest'ta Teknik Direktör Değişikliği - Son Dakika
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Nottingham Forest'ta Teknik Direktör Değişikliği

02.07.2026 21:24
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Nottingham Forest, Vitor Pereira ile karşılıklı anlaşılarak yollarını ayırdı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, şubat ayında göreve getirilen 57 yaşındaki Portekizli teknik adamın sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.

Vitor Pereira, 2015-2016 ve 2021 yıllarında iki dönem Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü üstlenmişti.

Kaynak: AA

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