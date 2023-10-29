Rakibinin pateni boynunu kesti! Buz hokeyi oyuncusu maç sırasında hayatını kaybetti

İngiliz profesyonel buz hokeyi kulübü Nottingham Panthers ile Sheffield Steelers arasında oynanan Challenge Kupası maçının 35. dakikasında kahreden bir kaza meydana geldi. Maçın 35. dakikasında rakibinin müdahalesiyle yerde kalan 29 yaşındaki Adam Johnson hayatını kaybetti.

RAKİBİNİN MÜDAHALESİYLE YERDE KALDI

Nottingham Panthers ile Sheffield Steelers arasında oynanan Challenge Kupası maçının 35. dakikasında rakibinin müdahalesinin ardından yerde kalan 29 yaşındaki ABD'li oyuncuya ilk müdahale, saha kenarlarındaki sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

"ÇILGIN KAZA"

Johnson, müdahaleye rağmen boynuna aldığı paten darbesi nedeniyle vefat etti. Yaşananları "çılgın kaza" olarak niteleyen ve büyük üzüntü duyduklarını duyuran Nottingham Panthers Kulübü, oyuncunun ailesine, arkadaşlarına ve sevenlerine başsağlığı diledi.