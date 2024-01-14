 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Novak Djokovic, Avustralya Açık'ta galibiyetle başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Novak Djokovic, Avustralya Açık'ta galibiyetle başladı

Dünya klasmanının 1 numarası Novak Djokovic, sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'a galibiyetle başladı. Melbourne'de düzenlenen turnuvanın ilk gününde 18 yaşındaki Hırvat Dino Prizmic'i 3-1 yenen Djokovic, ikinci tura çıktı. Djokovic, Avustralya Açık'ta 90, Fransa Açık ve Wimbledon'da 92 galibiyeti bulunuyor.

Novak Djokovic, Avustralya Açık\'ta galibiyetle başladı
14.01.2024 - 15:37,
Abone Ol

Dünya klasmanının 1 numarası Novak Djokovic, sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'a galibiyetle başladı.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın ilk gününde korta çıkan 36 yaşındaki Djokovic, elemelerden gelen ve kariyerinde ilk kez bir grand slam turnuvasının ana tablosunda mücadele eden 18 yaşındaki Hırvat Dino Prizmic ile karşılaştı.

Dünya klasmanının 178. basamağında yer alan rakibini 6-2, 6-7, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-1 yenen Djokovic, ikinci tura çıktı.

Avustralya Açık'ta üst üste 29 maçtır kaybetmeyen Sırp raket, üç farklı grand slam turnuvasında 90 ve üstü galibiyet elde eden ilk tenisçi olarak tarihe geçti. Djokovic'in Avustralya Açık'ta 90, Fransa Açık ve Wimbledon'da 92 galibiyeti bulunuyor.

Kariyerinin 25. grand slam şampiyonluğu için mücadele eden Djokovic, ikinci turda Alexei Popyrin-Marc Polmans maçının galibiyle karşılaşacak.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Avustralya, Tenis, Dünya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Novak Djokovic, Avustralya Açık'ta galibiyetle başladı - Son Dakika


15:55
Oğlunun şehit olduğu haberini aldığı anla hafızalara kazınan Mehmet Kılıç vefat etti Oğlunun şehit olduğu haberini aldığı anla hafızalara kazınan Mehmet Kılıç vefat etti
15:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE lideriyle görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE lideriyle görüştü
15:36
Ekvador ordusu yakaladığı kartel üyelerinden aslan taklidi yapmalarını istedi: Dışarıda kükrüyordunuz hadi yine yapın Ekvador ordusu yakaladığı kartel üyelerinden aslan taklidi yapmalarını istedi: Dışarıda kükrüyordunuz hadi yine yapın
15:32
Afra Saraçoğlu derin göğüs dekolteli pembe elbisesiyle büyüledi Afra Saraçoğlu derin göğüs dekolteli pembe elbisesiyle büyüledi
14:55
İsrail, Hamas'ın tepe yöneticilerinin yer aldığı ölüm listesini yayınladı İsrail, Hamas'ın tepe yöneticilerinin yer aldığı ölüm listesini yayınladı
14:42
Türkü evinde kan donduran cinayet! İşletme sahibi kadın kablo ile boğularak öldürüldü Türkü evinde kan donduran cinayet! İşletme sahibi kadın kablo ile boğularak öldürüldü
14:29
Villasını 100 milyona satışa çıkardığı haberleri Cem Yılmaz'ı sinirlendirdi: Komik değil Villasını 100 milyona satışa çıkardığı haberleri Cem Yılmaz'ı sinirlendirdi: Komik değil
14:27
Ahmet Türk, aday adaylığından çekilip aktif siyaseti bıraktı Ahmet Türk, aday adaylığından çekilip aktif siyaseti bıraktı

Son Dakika
15:55 Oğlunun şehit olduğu haberini aldığı anla hafızalara kazınan Mehmet Kılıç vefat etti
15:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE lideriyle görüştü
15:36 Ekvador ordusu yakaladığı kartel üyelerinden aslan taklidi yapmalarını istedi: Dışarıda kükrüyordunuz hadi yine yapın
15:32 Afra Saraçoğlu derin göğüs dekolteli pembe elbisesiyle büyüledi
14:55 İsrail, Hamas'ın tepe yöneticilerinin yer aldığı ölüm listesini yayınladı
14:42 Türkü evinde kan donduran cinayet! İşletme sahibi kadın kablo ile boğularak öldürüldü
14:29 Villasını 100 milyona satışa çıkardığı haberleri Cem Yılmaz'ı sinirlendirdi: Komik değil
14:27 Ahmet Türk, aday adaylığından çekilip aktif siyaseti bıraktı
13:45 Türkiye şehitlerine ağlıyor! 6 askerimiz daha son yolculuklarına uğurlandı
13:24 İstanbul'da Sıcaklık Artacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2024 16:25:08. #1.13#
SON DAKİKA: Novak Djokovic, Avustralya Açık'ta galibiyetle başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement