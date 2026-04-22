Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 69 kiloda mücadele eden milli sporcu Nuray Güngör, toplamda 4'üncülüğü elde etti.
Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen organizasyonun 4. gününde, kadınlar 69 kilo yarışması yapıldı.
Koparmada 102 kiloluk kaldırışıyla 6'ncı, silkmede 126 kiloyla 4'üncü sırayı alan Nuray, toplam 228 kiloya ulaşarak şampiyonayı 4'üncü sırada tamamladı.
Tarafsız sporcu statüsündeki Belaruslu Siuzanna Valodzka, toplam 237 kilo kaldırarak Avrupa şampiyonu oldu.
Son Dakika › Spor › Nuray Güngör Avrupa Şampiyonası'nda 4. oldu - Son Dakika
