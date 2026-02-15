Nurcan Çelik İçin Cenaze Töreni Düzenlendi - Son Dakika
Nurcan Çelik İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

Nurcan Çelik İçin Cenaze Töreni Düzenlendi
15.02.2026 16:04
Eski A Milli Kadın Futbolcusu Nurcan Çelik'in cenaze töreni, Galatasaray'da dualar eşliğinde yapıldı.

Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Eski A Milli Kadın Futbol Takımı oyuncusu ve Eski Galatasaray Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Nurcan Çelik için cenaze töreni düzenlendi.

Yeşilova Kemal Aktaş Stadyumu'nda gerçekleştirilen cenaze törenine Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Emir Aral, A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, Galatasaray Kadın Futbol Takımı oyuncuları, A Milli Kadın Futbol Takımı oyuncuları, Nurcan Çelik'in ailesi, yakınları, öğrencileri ve sevenleri katıldı. Dualar eşliğinde yapılan törenin ardından Çelik'in naaşı, defnedilmek üzere Artvin'e gönderildi.

Emir Aral: "Şampiyonluklarımızın öncüsüydü"

Tören öncesinde İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Emir Aral, "Çok üzgünüz. Öncelikle başımız sağ olsun. Nurcan Hocamızın mekanı cennet olsun. Kendisi çok değerli bir hocaydı. Şahsen de çok severdim. Maalesef çok genç yaşta hastalık illetiyle uğraşmak zorunda kaldı. En sonunda hayata gözlerini yumdu. Türk kadın futbolu için gerçekten önemliydi. Bizde de hocalık yaptı. Şampiyonluklarımızın öncüsüydü diyebiliriz. Çok daha faydalı olabilirdi. Kısmet olmadı. Hem Galatasaray Spor Kulübü adına, hem kendi adıma hem de Türk takımı adına tekrardan baş sağlığı diliyorum. Çok üzgünüz. İnşallah adını önümüzdeki şampiyonluklarla yaşatacağız" ifadelerini kullandı.

Necla Güngör Kıragası: "Nurcan hocanın emanetini yetiştirdiği oyuncuları devam ettirecek"

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ise, "Öncelikle hepimizin başı sağ olsun. Acılı ailesine buradan sabırlar diliyorum. Gerçekten hem Türk futboluna ama özellikle kadın milli takımlarına ve kadın futbolunun gelişimi için çok ciddi emekler veren, amansız hastalığa yakalanmasına rağmen hastalığını bir kenara bırakıp kız çocuklarının gelişimi için ve futbola adapte etmek için çok çaba sarf eden, çok kıymetli bir hocayı kaybettik. O yüzden ciddi anlamda çok üzgünüz. Çok kıymetli bir figürdü. Galatasaray gibi çok önemli bir takımda çalışmış, kadın futbolunu orada başlatmış olmanın da başarılarını da elde etmişti. Onunla çalıştığımız için, onunla bir arada vakit geçirdiğim için gerçekten çok gururluyum. Ama emaneti şu anda yetiştirdiği oyuncularda. Nurcan Hoca'nın emanetini de şimdi kendi yetiştirmiş olduğu oyuncuları devam ettirecek" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Galatasaray, Futbol, Spor

Son Dakika Spor Nurcan Çelik İçin Cenaze Töreni Düzenlendi - Son Dakika

SON DAKİKA: Nurcan Çelik İçin Cenaze Töreni Düzenlendi - Son Dakika
