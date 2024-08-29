Nurcihan Ekinci Gül, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya şansını kaybetti - Son Dakika
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Spor

Nurcihan Ekinci Gül, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya şansını kaybetti

Nurcihan Ekinci Gül, Paris 2024 Paralimpik Oyunları\'nda madalya şansını kaybetti

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Nurcihan Ekinci Gül, kadınlar K44 47 kiloda repesaj maçında Afgan sporcu Zakia Khudadadi'ye yenilerek madalya şansını kaybetti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da müsabakayı izledi.

29.08.2024 19:16
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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Nurcihan Ekinci Gül, kadınlar K44 47 kiloda repesaj maçında PC Mülteci Paralimpik Takımı'ndan Zakia Khudadadi'ye yenilerek madalya şansını kaybetti.

Grand Palais'te düzenlenen para tekvando müsabakalarında Nurcihan, repesaj maçında IPC Mülteci Paralimpik Takımı'nı temsil eden Afgan sporcu Zakia Khudadadi'yle karşılaştı.

Rakibi karşısında son bölümde çok fazla hata yapan Nurcihan, müsabakayı 9-1 kaybetti ve oyunlara veda etti.

Müsabakayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izledi.

Kaynak: AA

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