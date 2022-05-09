Nuri Şahin hedefini açıkladı: Hayalim Borussia Dortmund'u çalıştırmak - Son Dakika
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Nuri Şahin hedefini açıkladı: Hayalim Borussia Dortmund'u çalıştırmak

09.05.2022 16:42
Nuri Şahin hedefini açıkladı: Hayalim Borussia Dortmund'u çalıştırmak

Fraport TAV Antalyaspor'un Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, futbolcu olarak büyük izler bıraktığı Alman ekibi Borussia Dortmund'da teknik direktör olarak çalışmayı hayal ettiğini söyledi.

Fraport TAV Antalyaspor'un Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, bir gün yetiştiği Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund'da teknik direktör olarak güney tribünün önünde bir galibiyeti kutlamayı hayal ettiğini söyledi.

"FUTBOL SORUMLUSU GÖREVİNE GELMEDEN ÖNCE KLOPP'A DANIŞTIM"

Şahin, Alman Kicker dergisine verdiği röportajda, Antalyaspor'da futbol sorumlusu olmadan önce 3-4 kişiye danıştığını, bunlardan birinin Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp olduğunu belirtti.

"Bana, 'Nuri sen iyi bir insansın. Bunu başaracaksın." dedi." diyen Şahin, bu da kendisi için bir olur anlamına geldiğini kaydetti.

Klopp'u "mükemmel bir insan" olarak niteleyen Şahin, Klopp'un insanlığının onu başkalarından ayırdığını ifade etti.

"DORTMUND BENİM İÇİN BİR GÖNÜL MESELESİ"

Borussia Dortmund'u çalıştırmak istediğini aktaran Nuri Şahin, "Borussia Dortmund'un benim için bir gönül meselesi olduğunu ve bir gün teknik direktör olarak güney tribününün önünde bir galibiyet kutlamayı hayal ettiğimi asla gizlemedim. Borussia Dortmund'dan ayrılıp Werder Bremen'e gittiğimde akşam eşimle evde oturdum ve ona 'Herhangi bir zamanda bu kulübü çalıştıracak şeylere sahip olacağıma inanıyorum' dedim." şeklinde konuştum.

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Son Dakika Spor Nuri Şahin hedefini açıkladı: Hayalim Borussia Dortmund'u çalıştırmak - Son Dakika


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