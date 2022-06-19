Nuri Şahin'in parlattığı Haji Wrigt'a Acun Ilıcalı kancası! Hull City satın almak için teklifte bulunacak - Son Dakika
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Nuri Şahin'in parlattığı Haji Wrigt'a Acun Ilıcalı kancası! Hull City satın almak için teklifte bulunacak

19.06.2022 21:31

Geçtiğimiz sezon Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor'da sergilediği performansla Süper Lig devlerinin dikkatini çeken golcü oyuncu Haji Wright'a Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City talip oldu. İngiliz ekibi, oyuncunun kulübü SonderjyskE'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Süper Lig'de geçen sezon Antalyaspor forması altında 14 gol atıp, 2 asist yapma başarısı gösteren Haji Wright, İngiltere yolcusu.

HULL CITY TRANSFERİ BİTİRMEK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Sporx'in Hull Daily Mail'den aktardığı habere göre, Hull City, menajer Shota Arveladze'nin raporu üzerine Haji Wright için temaslara başladı. Antalyaspor'da gösterdiği form grafiğiyle ABD Milli Takımı'na kadar yükselen Haji Wright için Hull City'nin umutlu olduğu ve transferi önümüzdeki günlerde bitirmeyi hedeflediği kaydedildi.

"KISA SÜREDE SATILMASINI BEKLİYORUM"

SonderjyskE Sportif Direktörü Esben Hansen de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Haji için çok sayıda somut teklif aldık. Çok büyük hareketlilik var ve kısa sürede satılmasını bekliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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Son Dakika Spor Nuri Şahin'in parlattığı Haji Wrigt'a Acun Ilıcalı kancası! Hull City satın almak için teklifte bulunacak - Son Dakika


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