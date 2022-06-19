Nuri Şahin'in parlattığı Haji Wrigt'a Acun Ilıcalı kancası! Hull City satın almak için teklifte bulunacak

Süper Lig'de geçen sezon Antalyaspor forması altında 14 gol atıp, 2 asist yapma başarısı gösteren Haji Wright, İngiltere yolcusu.
Sporx'in Hull Daily Mail'den aktardığı habere göre, Hull City, menajer Shota Arveladze'nin raporu üzerine Haji Wright için temaslara başladı. Antalyaspor'da gösterdiği form grafiğiyle ABD Milli Takımı'na kadar yükselen Haji Wright için Hull City'nin umutlu olduğu ve transferi önümüzdeki günlerde bitirmeyi hedeflediği kaydedildi.
SonderjyskE Sportif Direktörü Esben Hansen de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Haji için çok sayıda somut teklif aldık. Çok büyük hareketlilik var ve kısa sürede satılmasını bekliyorum." ifadelerini kullanmıştı.
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