O ligin en iyisi geliyor! Fenerbahçe\'den dengeleri değiştirecek takas teklifi

Gelecek sezon forvette En-Nesyri ile devam etmeme kararı alan Fenerbahçe'de görüşmeler şimdiden başladı. Faslı oyuncuyu Suudi Arabistan'a göndermek isteyen sarı-lacivertliler, sürpriz bir takas teklifiyle masaya geldi.

Yeni sezonda santrfor hattını değiştirme kararı alan Fenerbahçe, Al-Hilal'e En-Nesyri–Mitrovic için En-Nesyri'yi takasta önerdi.

LİGİN EN İYİ GOLCÜSÜ

Suudi Arabistan'ın en iyi golcüsü olarak bilinen Mitrovic için En-Nesyri'yi öneren Fenerbahçe, beklemeye geçti. 2 sezon önce Fulham'dan 52 milyon 600 bin Euro'ya transfer edilen Sırp golcünün sözleşmesi 2026'da bitecek.

EN-NESYRI GİDECEK

Suudi Arabistan'da forma giymeye sıcak bakan En-Nesyri, olası bir takas teklifini kabul edecek. Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan Faslı golcü, Müslüman olmasından dolayı Suudi Arabistan'da oynamaya sıcak bakıyor.