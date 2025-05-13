O ligin en iyisi geliyor! Fenerbahçe'den dengeleri değiştirecek takas teklifi - Son Dakika
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O ligin en iyisi geliyor! Fenerbahçe'den dengeleri değiştirecek takas teklifi

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Fenerbahçe, gelecek sezon forvet hattını değiştirmeye karar verdi ve Faslı oyuncu En-Nesyri'yi Suudi Arabistan'a göndermek istiyor. Bu kapsamda, En-Nesyri'yi Al-Hilal'e Mitrovic karşılığında takas teklifinde bulundu. Suudi Arabistan'ın en iyi golcüsü olarak bilinen Mitrovic için En-Nesyri'yi öneren Fenerbahçe, beklemeye geçti.

13.05.2025 13:58  Güncelleme: 14:11
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Gelecek sezon forvette En-Nesyri ile devam etmeme kararı alan Fenerbahçe'de görüşmeler şimdiden başladı. Faslı oyuncuyu Suudi Arabistan'a göndermek isteyen sarı-lacivertliler, sürpriz bir takas teklifiyle masaya geldi.

Yeni sezonda santrfor hattını değiştirme kararı alan Fenerbahçe, Al-Hilal'e En-Nesyri–Mitrovic için En-Nesyri'yi takasta önerdi.

O ligin en iyisi geliyor! Fenerbahçe'den dengeleri değiştirecek takas teklifi

LİGİN EN İYİ GOLCÜSÜ

Suudi Arabistan'ın en iyi golcüsü olarak bilinen Mitrovic için En-Nesyri'yi öneren Fenerbahçe, beklemeye geçti. 2 sezon önce Fulham'dan 52 milyon 600 bin Euro'ya transfer edilen Sırp golcünün sözleşmesi 2026'da bitecek.

O ligin en iyisi geliyor! Fenerbahçe'den dengeleri değiştirecek takas teklifi

EN-NESYRI GİDECEK

Suudi Arabistan'da forma giymeye sıcak bakan En-Nesyri, olası bir takas teklifini kabul edecek. Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan Faslı golcü, Müslüman olmasından dolayı Suudi Arabistan'da oynamaya sıcak bakıyor.

O ligin en iyisi geliyor! Fenerbahçe\'den dengeleri değiştirecek takas teklifi

Suudi Arabistan, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor O ligin en iyisi geliyor! Fenerbahçe'den dengeleri değiştirecek takas teklifi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Bahri Mertoglu:
    hani en iyisi ennesriydi balon gider balon ?????? gelir 20 2 Yanıtla
  • 627fqpmrzq:
    tabi ya tüm dengeler değişir herşey yeniden başlar???????? 17 0 Yanıtla
  • erkan zengin:
    Mitroviç elimizde patlar gelmesin 10 2 Yanıtla
  • Turgut Yıldız:
    adam olmuş kaç yaşında ne işin var mitrovic le. Galatasaray zaten nereden buluyor bu paraları şaşırtıcı . yasa dışı bahis siteleri kulüplere para ödüyor olabilir diye düşünüyorum. 5 2 Yanıtla
  • Hakan1421:
    bunlar hiç akıllanmayacak, hala son kullanma tarihine gelmiş futbolcuları alma derdindeler, kime ne faydası var bilmem kaç yılında kaç gol attığı kaç kupa kazandığı bilmem kaç paraya transfer olduğu 4 1 Yanıtla
  • HASAN ASLAN:
    Bir futbolcu Arabistan’a kadar düşmüşse, zaten son demlerini yaşıyordur, postası çıkmıştır, emeklilik hazırları yapıyordur. Hiç bir … yaramaz. Alanın elinde patlar, benden söylemesi. 2 2 Yanıtla
  • 003644:
    gene başladılar... 2 1 Yanıtla
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