Obradovic, Panathinaikos'ta İmza Attı - Son Dakika
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Obradovic, Panathinaikos'ta İmza Attı

22.06.2026 16:32
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Panathinaikos, Zeljko Obradovic ile üç yıllık sözleşme imzaladı. Törende coşkulu taraftarlar vardı.

Yunanistan'ın Panathinaikos AKTOR Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine getirilen Zeljko Obradovic için imza töreni düzenlendi.

Telekom Center'da gerçekleştirilen imza törenine yeşil-beyazlı kulübün başkanı Dimitris Giannakopoulos ve Sırp başantrenör ile binlerce taraftar katıldı.

1999-2012 yıllarında görev yaptığı Panathinaikos'a 14 sene sonra dönen Obradovic'i binlerce taraftar karşıladı. 66 yaşındaki çalıştırıcı, kendisine yoğun sevgi gösterilerinde bulunan taraftarları tören öncesi selamladı.

Üç yıllık sözleşmeye imza atan Zeljko Obradovic, yaptığı açıklamada, Panathinaikos'ta yeniden çalışma imkanı bulduğu için başkan Giannakopoulos'a teşekkür ederek, "Çok güzel bir görüşme gerçekleştirdik. Birbirimizi gayet iyi anladık. Giannakopoulos ailesiyle, buradaki insanlarla ve beni müthiş bir şekilde karşılayan bu taraftarlarla bağımı hiçbir zaman koparmadım. Motivasyon, herkesin hayatındaki anahtar kelimedir. Eğer motivasyonunuz varsa istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. İçimde başantrenörlük yapmayı sürdürmek için bir tutku var. Panathinaikos'ta bu motivasyonu bulmak benim için kolay oldu." ifadelerini kullandı.

Son olarak görev yaptığı Partizan'da mutlu olduğunu ancak Kasım 2025'te zor bir karar vererek görevinden ayrıldığını belirten deneyimli çalıştırıcı, "Partizan'dan ayrıldıktan sonra menajerime sezon bitene ve hazır olana kadar hiçbir teklif duymak istemediğimi söyledim. İlk kez 20 gün önce Luigi Datome'nin daveti üzerine çocuklar için düzenlenen basketbol kampı dolayısıyla sahaya çıktım. Bu, benim için özel bir an oldu. Sahadayken hissettiğim duygu, beni ileri taşıyan bir şey. İşte o an dünyadaki en mutlu insan benim. Geçmiş güzel ama şimdiki zamanda ve gelecekte yaşamak zorundasınız." diye konuştu.

Mücadele eden bir takım oluşturmak istediklerini vurgulayan Obradovic, "Avrupa'daki herkes Panathinaikos'un ne anlama geldiğini bilir. Her zaman rakiplere saygı duyacağım. Kendimize odaklanmamız gerekiyor. Oyuncuların Panathinaikos için oynamanın anlamını bilmeleri lazım. Kenetlenmeliyiz. Elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyor. Bu kulüp çok büyük ve beklentiler de çok yüksek. Bunun farkındayım." şeklinde görüş belirtti.

Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos ise kulüp tarihi açısından çok önemli bir gün olduğunu ifade ederek, "Bu, Panathinaikos için tarihi bir günden daha fazlası. Taraftarların sevinci, Avrupa Ligi'ni kazanmaktan bile daha büyük. Bu, uzun yıllardır yaşanan en önemli gün." değerlendirmesinde bulundu.

Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) en çok (9) şampiyonluk yaşayan başantrenörü olan Zeljko Obradovic, Panathinaikos ile 5 Avrupa Ligi, 11 Yunanistan Ligi ve 7 Yunanistan Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Kaynak: AA

Zeljko Obradovic, Panathinaikos, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Obradovic, Panathinaikos'ta İmza Attı - Son Dakika

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