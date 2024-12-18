ODTÜ'de Gençlik Politika Çalıştayı - Son Dakika
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ODTÜ'de Gençlik Politika Çalıştayı

ODTÜ\'de Gençlik Politika Çalıştayı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, ODTÜ'de gençlerin politika geliştirme süreçlerine katkı sağladı.

18.12.2024 11:18
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Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlerin politika geliştirme süreçlerine doğrudan katkı sağlaması amacıyla Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" yaptı.

Bakanlığın açıklamasına göre, 81 ilde düzenlenen çalıştaylar kapsamında ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde organize edilen çalıştaya Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, bakanlık yetkilileri ve gençler katıldı.

Organizasyonda öğrenci kulüpleri, akademisyenler, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler, gençlik politikalarına yön vermek amacıyla bir araya gelirken 1000 gencin aktif katılımı ile 11 farklı başlıkta grup çalışmaları gerçekleştirildi.

Çalıştayın salon programında, katılımcılara politika sürecinin ve çalıştay yönteminin detayları aktarıldı. Açılış konuşmalarının ardından gençlerin görüşlerinin alındığı istişare oturumları düzenlendi.

Programın ikinci bölümünde ise katılımcılar, 11 başlık altında grup çalışmalarına katılarak, gençlik politikaları için somut hedefler ve eylem önerileri geliştirdi.

Atölye programlarına katılamayan gençler veya farklı bir şekilde katkı sunmak isteyenler, elektronik formla çalıştaya katkıda bulundu.

Gençlerin söz sahibi olduğu çalıştaylar ile gençlik politikalarının daha etkin ve kapsayıcı şekillenmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor ODTÜ'de Gençlik Politika Çalıştayı - Son Dakika

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