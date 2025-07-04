Odunpazarı Belediyesi Yaz Spor Okulları 650 Çocuğa Spor İmkanı Sağlıyor

Odunpazarı Belediyesi'nin Yaz Spor Okulları'nda 650 çocuk 9 farklı branşta spor yapıyor.

Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları için açılış töreni düzenlendi. Hasan Doğan Spor Tesislerinde yapılan tören, coşkulu bir katılımla gerçekleştirildi. Törende, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, veliler ve spor okullarına katılan çocuklar yer aldı.

Her sene açtığı yaz okullarıyla yüzlerce öğrenciye spor yapma imkanı tanıyan Odunpazarı Belediyesi, 2025 Yaz Spor Okulu'nun açılışını gerçekleştirdi. Odunpazarı Belediyesi, Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde açılan 'Yaz Spor Okulları' ile öğrencilerin yaz tatillerini spor yaparak geçirmesini sağlıyor. Futbol, cimnastik, tenis, basketbol, voleybol, hentbol, taekwondo, badminton ve atletizm gibi 9 farklı branşta faaliyet gösteren Odunpazarı Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda yaklaşık 650 çocuk spor yapıyor. 9 farklı branşta düzenlenen Yaz Spor Okulları için Hasan Doğan Spor Tesislerinde açılış programı düzenlendi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, veliler ve Yaz Spor Okullarına katılan çocukların yer aldığı törende, Yaz Spor Okulları'na katılan çocuklar çeşitli gösterilerde düzenledi. Çocuklar ve veliler Başkan Kurt'a yoğun ilgi gösterdi. Başkan Kurt sahaya inince, Başkan Kurt'a doğru koşan çocuklar, yaptıkları sporlar ile ilgili bilgi verdi. Çocuklarla ilgilenen, sohbet eden Başkan Kurt, onlarla bol bol fotoğraf çektirdi. Futbol branşında yaz okullarına kayıt olan kız öğrencilerle de sohbet eden Başkan Kurt, kız öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Törende konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı Belediyesi olarak her yıl düzenledikleri yaz spor okullarını bu yıl da gerçekleştirdiklerini söyledi. Yaz Spor Okullarında 650'ye yakın sporcu ile faaliyet gösterdiklerini belirten Başkan Kurt, "Futbol, Jimnastik, Tenis, Basketbol, Voleybol, Atletizm, Hentbol, Taekwondo, Badminton branşlarında Yaz Spor Okulları açtık. Çocukların yaz tatilinde iyi vakit geçirmesi, yeteneklerinin tespit edilmesi ve gelecekte yapacakları sporun belirlenmesi için gerçekleştirdiğimiz bir uygulama. Herkes memnun, biz de memnunuz. Sosyal belediyecilik ve toplumsal anlamda da bir katkı olsun diye her yıl Yaz Spor Okulları düzenliyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR