Odunpazarı\'nda Kadınlar için Yüz Yogası ve Kişisel Gelişim Atölyesi Devam Ediyor

Spor

Odunpazarı Belediyesi tarafından kadınlar için düzenlenen yüz yogası ve kişisel gelişim atölyesi, devam ediyor.

Kadınların fiziksel ve ruhsal sağlığı için birçok branşta atölyeler düzenleyen Odunpazarı Belediyesi, çalışmalarını kış aylarında da sürdürüyor. Kadınlar için hayata geçirilen atölyelerden biri de Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen yüz yogası ve kişisel gelişim atölyesi. Eğitmenliğini Elif İlik'in yaptığı yüz yogası ve kişisel gelişim atölyesi, Salı ve Perşembe günleri Gökmeydan Mahallesinde bulunan Odunpazarı Belediyesi Ek Hizmet Binasının 4. katında yer alan Spor İşleri Müdürlüğünde gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda Odunpazarı Belediyesine ait Halk Merkezlerinde de gerçekleşen atölyelere kadınların yoğun ilgi gösteriyor. Atölye de dersler yüz yogası, kişisel gelişim ve etkili iletişim konuları olmak üzere 3 başlıkta ele alınıyor.

"Atölyede yüz yogasından regresyona birçok konu işleniyor"

Yüz yogasında katılımcılara yüzde olan kırışıkların ve sarkmaların doğal yoldan önlenmesi için tüyolar veriliyor. Sözsüz mesajlar, jestler, göz ve baş hareketleri, beden duruşu, yüz ifadeleri, nefes egzersizleri ve nefes teknikleri gibi konuların işlendiği etkili iletişim derslerinde, kadınlara nefes egzersizleri, diyafram tekniği ile nefes açma çalışmaları da yaptırılıyor. Yetkililer, atölye ile söze gerek kalmadan insanların zihinsel ve fiziksel faaliyetlerle verdiği mesajları anlayabilmeyi kolaylaştırmayı hedeflediklerini belirtti. - ESKİŞEHİR