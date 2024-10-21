Offroad Şampiyonası Trabzon'da Tamamlandı

Spor

2024 Petlas Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 5. ayağı, Trabzon'un Akçaabat İlçesi'nde düzenlendi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun açıklamasına göre kar ve yağmurun ağırlaştırdığı parkurdaki yarış sonucunda Ahmet Köse-Birol Çoruhlu ekibi birinci olurken Ergün Çirkin ile Batuhan Korkut ikinciliği, Mehmet Demirel ile Fettah Yiğit ise üçüncülüğü elde etti.

SSV sınıfında Ahmet Köse ve Ergün Çirkin, eşit puan elde ederek birinciliği paylaştı.

Sınıf 4'te Ömer Faruk Seven ile Fuat Bezölçen, sınıf 3'te Yakup Çimiç ile Adem Paç, sınıf 2'de ise Şehmuz Oğuz ile Harun Ulusoy birinciliğe ulaştı.

Petlas Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 6. ayağına, 16-17 Kasım tarihlerinde Sakarya ev sahipliği yapacak.