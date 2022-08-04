Ofsayta yeni önlem! UEFA'dan resmi açıklama geldi - Son Dakika
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Ofsayta yeni önlem! UEFA'dan resmi açıklama geldi

04.08.2022 08:47
Ofsayta yeni önlem! UEFA'dan resmi açıklama geldi

UEFA, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde yarı otomatik ofsayt teknolojisi sisteminin (SAOT) kullanılacağını duyurdu.

Futbolda yarı otomatik ofsayt teknolojisi Helsinki'deki UEFA Süper Kupa maçında ve önümüzdeki UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunda kullanılacak.

UEFA'dan yapılan yazılı açıklamada yeni sistemin oyuncu başına 29 farklı vücut noktasını takip edebilen özel kameralar sayesinde çalışacağı duyuruldu. Sistem, topun ve oyuncunun pozisyonuna göre ofsaytı belirleyecek ve VAR'a uyarı gönderecek.

İLK DENEME 10 AĞUSTOS'TA

UEFA Hakem Komitesi, 10 Ağustos Çarşamba günü Helsinki Olimpiyat Stadı'nda Real Madrid ile Eintracht Frankfurt arasında oynanacak 2022 UEFA Süper Kupası maçının hakemi olarak İngiltere'den Michael Oliver'ı atadı.

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Eintracht Frankfurt, Real Madrid, Spor, Son Dakika

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