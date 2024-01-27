OGM Ormanspor, Beşiktaş\'ı 78-68 mağlup etti

16:41 •
Bir dönem pavyonda çalışan Mustafa Ertürk'ten İnci Taneleri yorumu: Olayların yüzde 10'u anlatılıyor, 13 yaşındaki çocuğa peşkeş çekiliyordu•
16:22 • •
Salon: BJK Emlakjet Spor Kompleksi
Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Niyazi Yasin Kahraman, Serhat Dülker
Beşiktaş: Evans 25, Elif Bayram 6, Nogic 16, Melek Uzunoğlu, Yueru Li 7, Krivacevic 9, Şuğranur Hatice Sönmez 5
OGM Ormanspor: Sutton 18, Gökşen Fitik 8, Dantas 29, Onyenwere 10, Esra Ural Topuz 13, Katanic, Banu Şimşek
1. Periyot: 22-23
Devre: 43-35
3. Periyot: 61-64
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında OGM Ormanspor, deplasmanda Beşiktaş'ı 78-68 mağlup etti.
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