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OGM Ormanspor, Beşiktaş'ı 78-68 mağlup etti - Son Dakika
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OGM Ormanspor, Beşiktaş'ı 78-68 mağlup etti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında OGM Ormanspor, deplasmanda Beşiktaş'ı 78-68 mağlup etti. Maçın hakemleri Orhan Çağrı Hekimoğlu, Niyazi Yasin Kahraman ve Serhat Dülker'di. Beşiktaş'ın skorerleri Evans 25, Elif Bayram 6, Nogic 16, Melek Uzunoğlu, Yueru Li 7, Krivacevic 9 ve Şuğranur Hatice Sönmez 5 oldu. OGM Ormanspor'un skorerleri ise Sutton 18, Gökşen Fitik 8, Dantas 29, Onyenwere 10, Esra Ural Topuz 13 ve Katanic oldu. Maçın periyot skorları ise 22-23, 43-35 ve 61-64 olarak gerçekleşti.

OGM Ormanspor, Beşiktaş\'ı 78-68 mağlup etti
27.01.2024 - 16:27,
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Salon: BJK Emlakjet Spor Kompleksi

Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Niyazi Yasin Kahraman, Serhat Dülker

Beşiktaş: Evans 25, Elif Bayram 6, Nogic 16, Melek Uzunoğlu, Yueru Li 7, Krivacevic 9, Şuğranur Hatice Sönmez 5

OGM Ormanspor: Sutton 18, Gökşen Fitik 8, Dantas 29, Onyenwere 10, Esra Ural Topuz 13, Katanic, Banu Şimşek

1. Periyot: 22-23

Devre: 43-35

3. Periyot: 61-64

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında OGM Ormanspor, deplasmanda Beşiktaş'ı 78-68 mağlup etti.

Kaynak: AA
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