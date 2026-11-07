OGM Ormanspor, Turgutlu Belediyespor'u 99-74 yenerek 7. haftayı galibiyetle kapattı

OGM Ormanspor, Turgutlu Belediyespor'u 99-74 yenerek 7. haftayı galibiyetle kapattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi 7. haftasında OGM Ormanspor, Turgutlu Belediyespor'u sahasında 99-74'lük skorla mağlup etti. Turgutlu Belediyespor haftayı yenilgiyle tamamlarken OGM Ormanspor sahadan galibiyetle ayrıldı.
Salon: M. Sait Zarifoğlu
Hakemler: Fatih Güler, Ali Osman Kanık, Halil Ata Günal
OGM Ormanspor: Heal 14, Cooks 20, Brown 21, Kübra Erat 5, Derin Yaya 8, Anigwe 16, Asya Ülker 5, Aliye Orak, Banu Şimşek 3, Ayşe Yılmaz 5, Aysude Torcu 2
Turgutlu Belediyespor: Ferda Yıldız 9, Melike Yalçınkaya 12, Hatice Öztosun 3, Dilara Tongar 4, Ronahi Kıran 27, Senay Zeybek 4, Nihan Dabakoğlu 15, Selin Temiz, Nebahat Arğun
1. Periyot: 29-18
Devre: 51-40
3. Periyot: 72-60
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında OGM Ormanspor, sahasında Turgutlu Belediyespor'u 99-74 yendi.
Kaynak: AA
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