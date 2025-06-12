Ognjen Mimovic, Fenerbahçe\'yi sildi! Takımdan ayrılmak istiyor

Gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan ve transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de beklenmedik bir gelişme yaşandı.

MİMOVİC AYRILMAK İSTİYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin geçen sezon Kızılyıldız'dan kadrosuna kattığı Ognjen Mimovic, Sarı-lacivertli takımdan ayrılmak istiyor. Haberde, genç sağ bekin Fenerbahçe'ye transferinin ardından yaşanan süreçte hayal kırıklığı yaşadığı ve bu nedenle takımdan ayrılma kararı aldığı belirtildi. 20 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'ye transfer olmasının hemen ardından Türkiye'de forma giyemeden Rus ekibi Zenit'e kiralanmıştı.

KIZILYILDIZ'IN PLANI

Öte yandan Mimovic ile eski kulübü Kızılyıldız ciddi şekilde ilgileniyor. Kızılyıldız, Sırp oyuncuyu Fenerbahçe'ye gönderdiği rakama takıma geri kazandırmanın hedefinde.