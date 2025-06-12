Gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan ve transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de beklenmedik bir gelişme yaşandı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin geçen sezon Kızılyıldız'dan kadrosuna kattığı Ognjen Mimovic, Sarı-lacivertli takımdan ayrılmak istiyor. Haberde, genç sağ bekin Fenerbahçe'ye transferinin ardından yaşanan süreçte hayal kırıklığı yaşadığı ve bu nedenle takımdan ayrılma kararı aldığı belirtildi. 20 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'ye transfer olmasının hemen ardından Türkiye'de forma giyemeden Rus ekibi Zenit'e kiralanmıştı.
Öte yandan Mimovic ile eski kulübü Kızılyıldız ciddi şekilde ilgileniyor. Kızılyıldız, Sırp oyuncuyu Fenerbahçe'ye gönderdiği rakama takıma geri kazandırmanın hedefinde.
Son Dakika › Spor › Ognjen Mimovic, Fenerbahçe'yi sildi! Takımdan ayrılmak istiyor - Son Dakika
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