Ognjen Mimovic, Fenerbahçe'yi sildi! Takımdan ayrılmak istiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ognjen Mimovic, Fenerbahçe'yi sildi! Takımdan ayrılmak istiyor

Ognjen Mimovic, Fenerbahçe\'yi sildi! Takımdan ayrılmak istiyor
12.06.2025 21:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sezonun devre arasında Kızılyıldız'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Ognjen Mimovic, Sarı-lacivertlilerde forma giymeden Zenit'e kiralanmıştı. Genç oyuncu, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor.

Gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan ve transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de beklenmedik bir gelişme yaşandı.

MİMOVİC AYRILMAK İSTİYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin geçen sezon Kızılyıldız'dan kadrosuna kattığı Ognjen Mimovic, Sarı-lacivertli takımdan ayrılmak istiyor. Haberde, genç sağ bekin Fenerbahçe'ye transferinin ardından yaşanan süreçte hayal kırıklığı yaşadığı ve bu nedenle takımdan ayrılma kararı aldığı belirtildi. 20 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'ye transfer olmasının hemen ardından Türkiye'de forma giyemeden Rus ekibi Zenit'e kiralanmıştı.

KIZILYILDIZ'IN PLANI

Öte yandan Mimovic ile eski kulübü Kızılyıldız ciddi şekilde ilgileniyor. Kızılyıldız, Sırp oyuncuyu Fenerbahçe'ye gönderdiği rakama takıma geri kazandırmanın hedefinde.

Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ognjen Mimovic, Fenerbahçe'yi sildi! Takımdan ayrılmak istiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Alperen Umut:
    Fener demek pişmanlık demek git kurtar kendini senin aga babalarını bile tencere tavayla gönderdi bu malum camia ?? 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konya’da tamirhanede sandalyeden düşen adam can verdi Konya'da tamirhanede sandalyeden düşen adam can verdi
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 900 çalışanı işten çıkaracak İzmir Büyükşehir Belediyesi, 900 çalışanı işten çıkaracak
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan ABD’ye nükleer resti İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ABD'ye nükleer resti
Galatasaray’ın yeni transferi Leroy Sane İstanbul’da İşte ilk sözleri Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane İstanbul'da! İşte ilk sözleri
Trump: Orta Doğu tehlikeli bir yer haline gelebilir Trump: Orta Doğu tehlikeli bir yer haline gelebilir
İran-ABD gerilimi petrolü vurdu Akaryakıtta psikolojik sınır aşılıyor İran-ABD gerilimi petrolü vurdu! Akaryakıtta psikolojik sınır aşılıyor
Ünlü oyuncu Ozan Akbaba doğum gününde aşka geldi Ünlü oyuncu Ozan Akbaba doğum gününde aşka geldi
Elon Musk duyurdu: Arabanız yattığı yerden para kazanacak Elon Musk duyurdu: Arabanız yattığı yerden para kazanacak
Kırmızı bültenle aranan 5 suçlu yakalanarak Türkiye’ye getirildi Kırmızı bültenle aranan 5 suçlu yakalanarak Türkiye'ye getirildi
Aydos Ormanı’nda kaybolan adamı arkadaşı buldu Aydos Ormanı'nda kaybolan adamı arkadaşı buldu
Gerginlik altına yaradı Tarihi zirve test edildi Gerginlik altına yaradı! Tarihi zirve test edildi

20:16
Oyuncu Metin Keçeci gözyaşları içinde isyan etti: İcralık oldum, intiharın eşiğine geldim
Oyuncu Metin Keçeci gözyaşları içinde isyan etti: İcralık oldum, intiharın eşiğine geldim
20:08
Hindistan’daki uçak kazasından sağ kurtulan yolcu: Etrafımda cansız bedenler vardı
Hindistan'daki uçak kazasından sağ kurtulan yolcu: Etrafımda cansız bedenler vardı
19:37
ABD Başkanı Trump: İsrail’in İran’a saldırısı güçlü ve olası ihtimal
ABD Başkanı Trump: İsrail'in İran'a saldırısı güçlü ve olası ihtimal
10:12
Leroy Sane’yi İstanbul’a getiren Galatasaray’dan bir bomba daha
Leroy Sane'yi İstanbul'a getiren Galatasaray'dan bir bomba daha
09:59
Ödül törenine damga vuran önlem Keskin nişancılar eller tetikte bekledi
Ödül törenine damga vuran önlem! Keskin nişancılar eller tetikte bekledi
09:51
İstanbul’da gündüz vakti fuhuş pazarlığı Kimseye aldırış etmeden iç çamaşırını gösterdi
İstanbul'da gündüz vakti fuhuş pazarlığı! Kimseye aldırış etmeden iç çamaşırını gösterdi
09:49
Nereden nereye 114 yıllık kulüp iflas bayrağını çekti
Nereden nereye! 114 yıllık kulüp iflas bayrağını çekti
09:29
ABD-İran nükleer görüşmeleri Umman’da devam edecek
ABD-İran nükleer görüşmeleri Umman'da devam edecek
09:29
Cinsiyeti belli oldu Sibel Can babaanne oluyor
Cinsiyeti belli oldu! Sibel Can babaanne oluyor
09:09
Fizik tedavisi gören Kadir İnanır aylar sonra görüntülendi
Fizik tedavisi gören Kadir İnanır aylar sonra görüntülendi!
09:06
Kazada telef olan horozu hayata döndürmek için kalp masajı yaptı
Kazada telef olan horozu hayata döndürmek için kalp masajı yaptı
08:44
Murat Ülker’den markasının reklam yüzü Osimhen’e servet
Murat Ülker'den markasının reklam yüzü Osimhen'e servet
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2025 22:18:39. #7.11#
SON DAKİKA: Ognjen Mimovic, Fenerbahçe'yi sildi! Takımdan ayrılmak istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.