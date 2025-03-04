Ognjen Mimovic, kariyerinde ilk kez Sırbistan Milli Takımı\'na davet edildi

Spor

Sigaraya bir dev zam daha

Bunu başarırsa kariyerinde bir ilk olacak

Yaptığı pahalıya patladı! 3 yıla kadar hapsi isteniyor

Fenerbahçe'nin devre arasında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımından 6.7 milyon euro karşılığında transfer ettiği Ognjen Mimovic, kariyerinde bir ilki yaşadı.

İLK KEZ MİLLİ DAVET ALDI

20 yaşındaki Sırp sağ bek Sırbistan'ın Uluslar Ligi'nde Avusturya ile oynayacağı maçlarının kadrosuna davet edildi. Bu davetle Mimovic, kariyerinde ilk kez Sırbistan Milli Takımı kadrosuna çağrıldı.

ZENIT'E KİRALANDI

Fenerbahçe, devre arasında 4.5 yıllık sözleşme imzaladığı Ognjen Mimovic'i yabancı kontenjanındaki sorun sebebiyle sezon sonuna kadar Rus ekibi Zenit'e kiralık göndermişti. Yeni takımında henüz maça çıkmayan Mimovic, Kızılyıldız ile bu sezon 19 maçta forma giymiş, 1 gol 2 asistlik performans sergilemişti.