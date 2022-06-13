Büyükşehir Belediyesi Acemler Masa Tenisi Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona 5 okuldan 200 öğrenci katılırken, şenlikte öğrenciler keyifli anlar geçirdiler. Çocuklara sporu sevdirmek ve onları masa tenisi sporuyla tanıştırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte Kükürtlü Ticaret Sanayi Odası İlkokulu, Macide Gazioğlu Ortaokulu, İnönü Ortaokulu, Başöğretmen Ortaokulu ile Fevzi Çakmak İlk ve Ortaokulu'ndan öğrenciler yer aldı. Geniş katılıma sahne olan Masa Tenisi Şenliği altyapı seçme niteliği de taşırken, organizasyon sonunda katılımcılara Büyükşehir Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Cemil Ünlü tarafından sertifika takdim edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Öğrenciler, Büyükşehir Belediyespor Masa Tenisi Şenliği'nde keyifli anlar yaşadı - Son Dakika

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