Öğrencilere Samsunspor maçları ücretsiz - Son Dakika
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Öğrencilere Samsunspor maçları ücretsiz

03.03.2022 17:30
Öğrencilere Samsunspor maçları ücretsiz

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, 7-18 yaş aralığındaki tüm öğrencilere maç biletlerini sezon sonuna kadar ücretsiz yaptı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, 7-18 yaş aralığındaki tüm öğrencilere maç biletlerini sezon sonuna kadar ücretsiz yaptı.

Samsunspor Kulübü, öğrencilere bilet hediyesi kampanyası düzenledi. 7-18 yaş aralığında tüm öğrencilere maç biletleri ücretsiz olarak hediye edilecek. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Öğrencilere sezon sonuna kadar bilet hediye. 7-18 yaş aralığındaki tüm öğrenciler, öğrenci kartlarıyla Passolig gişelerine giderek ücretsiz biletlerini maç öncesi haftalık olarak Passoliglerine tanımlatabilirler. 7 yaş altı çocuk taraftarlarımıza Passolig zorunluluğu yoktur." - SAMSUN

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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Öğrencilere Samsunspor maçları ücretsiz - Son Dakika
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