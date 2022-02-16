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Öğrencilerin başarısı için yeni eğitim formülü - Son Dakika

Öğrencilerin başarısı için yeni eğitim formülü

16.02.2022 11:21
Öğrencilerin başarısı için yeni eğitim formülü

Denizli'de sınav kaygısı olan, öfke kontrolünü sağlayamayan ve derslere odaklanamayan lise öğrencilerine daha sağlıklı yaşayabilmeleri için aikido ile drama eğitimleri veriliyor.

Denizli'de sınav kaygısı olan, öfke kontrolünü sağlayamayan ve derslere odaklanamayan lise öğrencilerine daha sağlıklı yaşayabilmeleri için aikido ile drama eğitimleri veriliyor.

Pamukkale ilçesinde eğitim ve öğretim hayatını sürdüren Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde farklı bir uygulama imza atıldı. Pamukkale Halk Eğitim Merkezi öğretmenleri, öğrencilerin başarı kapasitesini artırmaya ve derslerdeki başarısı için aikido ile drama dersi vermeye başladı. Disiplin sanatı olan aikido sayesinde disiplini öğrenen öğrenciler, drama eğitimleri sayesinde de öfke kontrolü sağlayarak başarılarını arttırıyor. Aikido ve drama sayesinde öğrencilerinin derslerinde olumlu gelişmeler gözlemlediklerini söyleyen okul idarecileri, okulda eğitimini sürdüren bir çok öğrencinin bu derslere yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Derslerdeki başarı oranları artan öğrenciler, bu sayede kendi özgüvenlerini artırıyor.

"Hem bedensel hem de ruhsal olarak çocuklarımızın ve insanların eğitimine katkı sağlamaktadır"

Hem bedensel hem de ruhsal etki sağladığını belirten Aikido Eğitmeni Gökhan Bozkurt, "Şimdi aikido öncelikle Japon disiplin sanatı. Bugün Türkiye'de aşağı yukarı 2 milyonun üzerinde kişi aikido sporu ile ilgileniyor. Aikidonun temelinde karate ninjutsu ve kendi o teknenin olduğu tamamen savunmaya yönelik bir disiplin sanatı. Tabii özellikle mesela aikido dediğim başta söylemiş olduğum gibi bir disiplin sanatı olduğundan dolayı çocuklarımıza bu sınav stresine karşı öfke kontrollerini oldukça etkili aikido bir disiplin sanatı olduğu için hem bedensel hem de ruhsal olarak çocuklarımızın ve insanların eğitimine katkı sağlamaktadır" dedi.

"Artık hiç kimseye ihtiyacım olmadan kendi psikolojimi anlayabiliyorum"

Verimler günler geçirdiğini belirten öğrenci Hatice Eskin, "Ben aikido ve drama ya başlamadan önce çok fevri bir insandım aşırı insanlara karşı bir önyargım vardı, çok sinirliydim ama aikido ve dramaya başladığım günden beri hem dersle ilgili olan kaygılarım hem insanlara yaklaşım şeklim çok değişti. O günden beri yaşıtlarıma bakınca çok verimli günler geçiriyorum, psikolojik olarak da öyle. Ailemle arkadaşlarımla ve hatta tanımadığım insanlarla bile anlaşmayı öğrendim. Çünkü insan psikolojisini daha iyi anlayabiliyorum artık aikido ve drama benim hayatımı değiştirdi. Daha doğrusu ben her zaman kaygılanan bir öğrenciydim, her zaman stres yapan bir öğrenciydim. Psikoloji öğrendikçe dramayı öğrendikçe aikido öğrendikçe kendimi daha durgunlaştırmayı, sakinleştirmeyi öğrendim. Artık hiç kimseye ihtiyacım olmadan kendi psikolojimi anlayabiliyorum" ifadelerini kullandı.

"Kaygıları azaltmak için fayda sağlıyor"

Stresten uzak olduklarını ifade eden Afra Erkan, "Sınav stresim çok fazlaydı, özellikle şu son dönemde ama drama ve aikido dersleri almaya başladıktan sonra yavaş yavaş stresim azaldı. Okuldaki başarımda artmaya başladı zaten. Bununla birlikte derslerinde daha başarılı olmaya başladım. Şuan çok güzel bir şekilde eğitimlerimize devam ediyoruz" dedi. Öğrencilere fayda sağladığını belirten Drama Eğitmeni Leyla Ertürk, "Drama ile birlikte rahatladığımız için psikolojik olarak fizyolojik olarak rahatladınız için bu öğrencilerin eğitim hayatında da yansımaktadır. Dolayısıyla sınav streslerini ve kaygılarını azaltmakta olumlu fayda sağlamaktadır" diye konuştu. - DENİZLİ

Öğrencilerin başarısı için yeni eğitim formülü
Öğrencilerin başarısı için yeni eğitim formülü

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Anadolu Lisesi, Cumhuriyet, Pamukkale, Denizli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Öğrencilerin başarısı için yeni eğitim formülü - Son Dakika Spor


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