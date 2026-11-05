Öğretmenler Günü voleybol turnuvasında şampiyon belli oldu - Son Dakika
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Öğretmenler Günü voleybol turnuvasında şampiyon belli oldu

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Öğretmenler Günü voleybol turnuvasında şampiyon belli oldu
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Bayburt’ta 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen okullar arası voleybol turnuvasında Şehit Mete Okur İmam Hatip Ortaokulu birinci oldu.

Bayburt'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen okullar arası voleybol turnuvasında Şehit Mete Okur İmam Hatip Ortaokulu birinci oldu.

Turnuvada Bayburt Fen Lisesi ikinci, Fatih İmam Hatip Ortaokulu ise üçüncü sırada yer aldı.

Müsabakaların ardından düzenlenen törende dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları, Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman tarafından verildi. Kahraman, takımları sergiledikleri performans ve emeklerinden dolayı tebrik ederek turnuvaya katılan öğretmenlere ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: İHA
Öğretmenler GünüBayburtSporSon Dakika

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