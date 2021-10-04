Oğulcan Çağlayan'ın Rizespor deplasmanında yer almamasının nedeni başka çıktı

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Rize'ye götürülmeyen Oğulcan'la ilgili başka bir detay ortaya çıktı

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Rizespor maçında gerginlik çıkmaması adına deplasmana götürülmediği konuşulan Oğulcan'a, evlilik hazırlığında olduğu için izin verildiği belirtildi. Fanatik'in haberine göre; 26 yaşındaki kanat oyuncusu yarın dünyaevine girecek.

GÜLÜCÜK GÖNDERMESİ

Galatasaray, Oğulcan transferi nedeniyle gerginlik yaşadığı Ç.Rize Kulübü'nü mağlup ettikleri maçtan sonra sosyal medyada, "Aslanlarımız, lig sonuncusu Çaykur Rizespor karşısında 3 puanı 3 golle kazanıyor!" mesajını yazdı, ardından da "Şimdi çay saati" gönderisi attı. Oğulcan da gülen surat ifadesi paylaştı.