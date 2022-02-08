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Oğulcan Çağlayan kiralık olarak Eyüpspor'da - Son Dakika

Oğulcan Çağlayan kiralık olarak Eyüpspor'da

08.02.2022 13:57
Oğulcan Çağlayan kiralık olarak Eyüpspor'da

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Eyüpspor, Galatasaray'dan Oğulcan Çağlayan'ı satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Eyüpspor, Galatasaray'dan Oğulcan Çağlayan'ı satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Eyüpspor, Oğulcan Çağlayan için Galatasaray'a 100 bin Euro kiralama bedeli ödeyecek.

Galatasaray'da takımdan ayrılıklar devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, 25 yaşındaki kanat oyuncusu Oğulcan Çağlayan'ı sezon sonuna kadar Eyüpspor'a kiraladı. Bu sezon ligde 8, kupada 1 olmak üzere 9 kez forma giyen Oğulcan Çağlayan, satın alma opsiyonuyla birlikte Eyüpspor'un yolunu tuttu. Eyüspor, Oğulcan'ın kiralanması için Galatasaray'a 100 bin Euro ödeyecek. 25 yaşındaki Oğulcan'ın 1.5 milyon Euro da satın alma opsiyonu bulunuyor.


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Oğulcan Çağlayan, Galatasaray, Spor Toto, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Oğulcan Çağlayan kiralık olarak Eyüpspor'da - Son Dakika Spor


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