Oğuz Taşhan, ilk SSP300 sezonunda Avrupa'da çifte şampiyonluk kazandı. - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Oğuz Taşhan, ilk SSP300 sezonunda Avrupa'da çifte şampiyonluk kazandı.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Oğuz Taşhan, ilk SSP300 sezonunda Avrupa\'da çifte şampiyonluk kazandı.
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli motosikletçi Oğuz Taşhan, Bulgaristan'ın Samokov kentindeki A1 Motor Park Pisti'nde 26-27 Eylül'deki iki yarışı da kazanarak çifte şampiyonluk yaşadı. İlk SSP300 sezonu olan 2026'da iki şampiyonluk ve bir ikincilik elde etti.

Milli motosikletçi Oğuz Taşhan, Bulgaristan A1 Park'ta mücadele ettiği iki yarışta da rakiplerine şans tanımadı ve çifte şampiyonluk kazandı.

Milli motosikletçi Oğuz Taşhan, Avrupa pistlerinde Türkiye'ye çifte şampiyonluk yaşattı. Taşhan, Uluslararası SSP300 kategorisindeki ilk sezonu olan 2026'da mücadele ettiği üç şampiyonada iki şampiyonluk ve bir ikincilik elde ederek tarihe geçti.

Bulgaristan'ın Samokov kentindeki A1 Motor Park Pisti'nde 26-27 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen iki yarışı da birincilikle tamamlayan Taşhan, ilk uluslararası SSP300 sezonunu iki şampiyonlukla taçlandırdı. FIM Avrupa Supersport 300 Kupası ve Uluslararası Alpe Adria Pist Şampiyonası'nda SSP300 kategorisinin şampiyonu olan Türk sporcu, BMU Avrupa Pist Şampiyonası'nı ise şampiyonun yalnızca bir puan gerisinde, genel klasman ikincisi olarak tamamladı. Taşhan, böylece hem Avrupa şampiyonu hem de Adriyatik Ülkeleri Şampiyonu oldu. Balkan ülkeleri klasmanında ise bir puan farkla ikinci oldu.

Kaynak: İHA
BulgaristanSamokovSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Van’da korku dolu anlar Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi Van'da korku dolu anlar! Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi
Sedat Peker için büyük hazırlık Sedat Peker için büyük hazırlık
Fon mağdurları 7 gruba bölünerek ödeme yapılacak İşte masadaki formül Fon mağdurları 7 gruba bölünerek ödeme yapılacak! İşte masadaki formül
Okula pompalıyla gelen kız öğrencinin fotoğrafı ortaya çıktı Okula pompalıyla gelen kız öğrencinin fotoğrafı ortaya çıktı
A Milli Takım’da 7 eksik İtalya maçında oynayamayacaklar A Milli Takım'da 7 eksik! İtalya maçında oynayamayacaklar
Yasak aşk cinayetinde yeni gelişme Kapıcıya verilen ceza bozuldu Yasak aşk cinayetinde yeni gelişme! Kapıcıya verilen ceza bozuldu
14:58
Bu nasıl bir rezilliktir böyle UEFA göz göre göre İsrail’i kayırdı
Bu nasıl bir rezilliktir böyle? UEFA göz göre göre İsrail'i kayırdı
14:40
Komedyen Deniz Göktaş hakkında tahliye kararı
Komedyen Deniz Göktaş hakkında tahliye kararı
14:38
Hakkında yakalama kararı çıkarılan bakan yardımcısının damadı teslim oldu
Hakkında yakalama kararı çıkarılan bakan yardımcısının damadı teslim oldu
14:32
Toplu tecavüz sonrası öğrenciler üniversiteyi yaktı Eğitime 10 gün ara verildi
Toplu tecavüz sonrası öğrenciler üniversiteyi yaktı! Eğitime 10 gün ara verildi
14:08
Borsa 6 ayın dibini gördü Piyasalarda gözler fon soruşturmasında
Borsa 6 ayın dibini gördü! Piyasalarda gözler fon soruşturmasında
13:11
Osmaniye’de öğretmene okul bahçesinde silahlı saldırı
Osmaniye'de öğretmene okul bahçesinde silahlı saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2026 15:08:28. #7.13#
SON DAKİKA: Oğuz Taşhan, ilk SSP300 sezonunda Avrupa'da çifte şampiyonluk kazandı. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei