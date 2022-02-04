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Oğuz Yılmaz: "Hep beraber bu durumun üstesinden geleceğiz" - Son Dakika

Oğuz Yılmaz: "Hep beraber bu durumun üstesinden geleceğiz"

04.02.2022 00:58
Oğuz Yılmaz: "Hep beraber bu durumun üstesinden geleceğiz"

Denizlispor takım kaptanı Oğuz Yılmaz, "Takım arkadaşlarımın da hepsi özverili, ben iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum.

Denizlispor takım kaptanı Oğuz Yılmaz, "Takım arkadaşlarımın da hepsi özverili, ben iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum. Hep beraber buradan çıkacağız" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında sahasında Eyüpspor ile karşılaşacak olan Denizlispor'da kaptan Oğuz Yılmaz ve orta saha oyuncusu Muhammed Gönülaçar basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takım kaptanı Oğuz Yılmaz, ligde iyi bir konumda olmadıklarını söyleyerek, "Bunun farkındayız ve takımımızda burayı hak etmiyor. Belki de içimizde olan performansı gösteremedi ama bugüne kadar. Yeni gelen hocamızla iyi bir hava yakaladığımızı düşünüyorum ben, antrenmanlardan da çok belli oluyor bu çok iyi çalışıyoruz. Takım arkadaşlarımın da hepsi özverili, ben iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum. Taraftarımıza da seslenmek istiyorum. Bu zor dönemde bizi yalnız bırakmasınlar hep beraber bu durumun üstesinden geleceğiz. Hep beraber buradan çıkacağız, o yüzden ben olumlu düşünüyorum. Bu maç iyi geçecek bizim için" şeklinde konuştu.

Muhammed Gönülaçar: "Düştüğü yerden kaldırırız ve kötü gidişata da son veririz"

Antrenmanda Eyüpspor maçı öncesinde çalışmalarına tam gaz devam ettiklerini belirten orta saha oyuncularından Muhammed Gönülaçar ise "Sonuç itibarıyla son zamanlarda kötü bir gidişatımız var bunu düzeltmek için elimizden geleni yapıyoruz. Yeni hocamızla birlikte yeni hava yakalamaya çalışıyoruz. Bu da Eyüp ve kupa ile Adanaspor maçlarında bizim için çıkış maçları olacağını düşünüyorum, umuyorum. İyi bir takımız. Bunu sezon başında toplandıktan sonra geç toplanmamıza rağmen toparlanmayı hızla göstermiştik. Buraya geldik ama buradan toparlamak da bize düşüyor. Tecrübeli oyuncularız, bunu bilen oyuncularız umarım bu kötü gidişata toparlayıp hocamızla birlikte iyi bir çıkışa geçeriz diye düşünüyorum. Bu şehir bu camiye başarıyı hak ediyor ve gerçekten çok güzel bir kulüp ben büyük camialarda da oynadım. Umarım düştüğü yerden kaldırırız ve kötü gidişata da son veririz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

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Denizlispor, Oğuz Yılmaz, Spor Toto, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Oğuz Yılmaz: 'Hep beraber bu durumun üstesinden geleceğiz' - Son Dakika Spor


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