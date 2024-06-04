Okan Buruk, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'a veda etti - Son Dakika
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Spor

Okan Buruk, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'a veda etti

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un ayrılma kararı sonrası sosyal medya hesabından veda mesajı yayımladı. Buruk, Timur'a destekleri için teşekkür ederek, birlikte yaşadıkları güzel anları ve kazandıkları şampiyonlukları daima mutlulukla hatırlayacaklarını belirtti.

04.06.2024 18:15
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kulüpten ayrılma kararı alan Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'a veda mesajı yayımladı.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un sarı-kırmızılı takımdan ayrılma kararı sonrası Teknik Direktör Okan Buruk da sosyal medya hesabından veda etti. Buruk, şampiyonluk kupalarıyla çekilmiş fotoğrafı paylaşarak, "İki sene boyunca beraber yaşadığımız tüm güzel anları ve kazandığımız şampiyonlukları daima mutlulukla hatırlayacağım. Bana, ekibime ve takımımıza verdiğiniz desteklerden dolayı en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Yolunuz daima açık olsun" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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