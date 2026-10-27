Okan Buruk, Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Galatasaray'da Kartal'a ilk derbi zaferini aldı - Son Dakika
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Okan Buruk, Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Galatasaray'da Kartal'a ilk derbi zaferini aldı

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Okan Buruk, Fenerbahçe\'yi 2-1 yenen Galatasaray\'da Kartal\'a ilk derbi zaferini aldı
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Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Park'ta Galatasaray, Fenerbahçe'yi 2-1 yendi. Okan Buruk bu sonuçla İsmail Kartal'a karşı toplamda 4. galibiyetini alırken, Kartal'a karşı derbide ilk kez kazandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a karşı toplamda 4. galibiyetini elde ederken, derbide ise ilk kez kazandı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta mücadele etti. Bu derbiyle birlikte iki takımın teknik direktörleri de 9. kez resmi maçta rakip oldu. Sarı-kırmızılılar, derbiden 2-1 galip ayrılırken, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a karşı da 4. galibiyetini kazandı. Buruk ayrıca Kartal'ı ilk kez derbide mağlup etmeyi başardı. İsmail Kartal ise Okan Buruk'a ile oynadığı müsabakalarda 3 galibiyet elde ederken, 2 maç ise berabere tamamlandı.

Söz konusu 9 karşılaşmada Okan Buruk; Gaziantepspor, Çaykur Rizespor, Başakşehir ve Galatasaray'ı çalıştırırken, İsmail Kartal ise Fenerbahçe, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Konyaspor'un başındaydı.

Kaynak: İHA
Trendyol Süper Ligİsmail KartalGalatasarayOkan BurukFenerbahçeSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Okan Buruk, Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Galatasaray'da Kartal'a ilk derbi zaferini aldı - Son Dakika
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