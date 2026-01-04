Okan Buruk isim verdi: Transfer gündemimizde yok - Son Dakika
Okan Buruk isim verdi: Transfer gündemimizde yok

04.01.2026 22:45
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ismi Galatasaray ile anılan Inter'in orta saha oyuncusu Davide Frattesi ile ilgili bir girişimleri olmadığını açıkladı.

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde yarın yapılacak Galatasaray-Trabzonspor maçı öncesi basın toplantısı düzenlendi. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu.

''TRANSFER GÜNDEMİMİZDE YOK''

Okan Buruk, ismi Galatasaray ile anılan Inter'in yıldız orta sahası Davide Frattesi için bir girişimleri olmadığını söyleyerek, "Transferi ne kadar gizlerseniz o kadar iyi ama maalesef ülkemizde zor. İlgilendiğimiz oyuncularla ilgili haberler çıkıyor ama ilgilenmediğimiz oyuncularla ilgili de haberler çıkıyor. Frattesi önemli, değerli bir oyuncu. Hiçbir görüşmemiz olmadı. Çok beğendiğim bir oyuncu ama girişimimiz olmadı. Transfer gündemimizde yok. Şu anda tam olarak o profilde bir oyuncu birinci hedefimiz değil. Birçok oyuncu çıkıyor. Yüzde 20'si 30'u doğru ama diğerleri hiç bilmediğimiz, görüşmediğimiz oyuncular." dedi.

''BİZE YAKIŞACAK OYUNCULAR ALACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM''

Transfer ile ilgili sözlerine devam eden Okan Buruk, "Transferde iyi oyuncular ilk hedefimiz, en iyi oyuncuları alabilmek. Bir çaba sarf etmeniz gerekiyor. Kulübü, oyuncuyu ikna etmek gerekiyor. Devam eden turnuvalar var. Afrika Kupası, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi... Bizim de 21-28'inde maçlarımız var. Takımlar da oyuncu kaybetmek istemiyor. Transfer döneminin bu anlamda zorlukları var. Başkanımız, yönetimimiz, özellikle Abdullah Kavukcu çalışıyor. Bize yakışacak, mutlu edecek, takıma katkı sağlayacak oyuncular alacağımızı düşünüyorum. Uzun zamandır çalışmalarımız var. Çok hızlı bitmiyor. Bu sene transferde 5 oyuncu aldık, 5'i de katkı sağlıyorlar. Bunu yakalamak çok önemli. Daha önce bu sıkıntıları yaşadık, alıyorsunuz gönderiyorsunuz. Üzerimizde bir baskı var ama iyi ve doğru oyuncu almak önemli." ifadelerini kullandı.

