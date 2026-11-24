Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Samsunspor müsabakasının 11'ine göre Aston Villa karşısında 3 değişiklik yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray evinde İngiliz ekibi Aston Villa ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Samsunspor maçının 11'ine göre 3 değişiklikle sahaya çıktı. Buruk; Kaan Ayhan, Gabriel Sara ve Deniz Gül'ün yerine Davinson Sanchez, Mario Lemina ve Ismail Jakobs'a görev verdi.

Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen, Rafael Leao ve Roland Sallai, sakatlıklarından dolayı kadroda yer almadı.

Barış Alper Yılmaz forvette, Eren Elmalı sol kanatta

Teknik Direktör Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz ve Eren Elmalı'ya farklı pozisyonlarda görev verdi. Buruk; Victor Osimhen'in yokluğunda forvette Barış Alper'i oynatırken, sol kanatta da tercihini Eren'den yana kullandı. Eren Elmalı, bu sezon sonradan dahil olduğu Göztepe, Kasımpaşa ve Lille müsabakalarında sol kanatta görev almıştı.

Ismail Jakobs 11'de başladı

Sarı-kırmızılıların Senegalli futbolcusu Ismail Jakobs, Aston Villa karşısında 11'de başladı. Milli maçlar nedeniyle verilen arada yapılan antrenmandaki şut çalışması sırasında sol kasığından sakatlanan Jakobs, ligdeki Samsunspor karşılaşmasında oynayamamıştı.

Wilfried Singo, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez 11'de

Sarı-kırmızılıların Fildişi Sahilli futbolcusu Wilfrid Singo, karşılaşmada 11'de yer aldı. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon daha önce Stuttgart karşısında sonradan oyuna girerek forma giyen Singo, Aston Villa maçıyla ilk kez 11'de başladı.

Galatasaray'ın 11'i

Sarı-kırmızılılar, Aston Villa mücadelesine; Uğurcan Çakır, Wilfried Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Eren Elmalı ve Barış Alper Yılmaz 11'i ile çıktı.

Yedeklerde ise Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Bitshiabu, Gabriel Sara, Leroy Sane, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Berat Luş ve Renato Nhaga bekledi.

RAMS Park'ta çalışmalardan sonraki ilk maç

Galatasaray, 7 Kasım'daki sahasındaki Amed Sportif Faaliyetler mücadelesinin ardından milli maçlar dolayısıyla verilen arada RAMS Park'ın zeminindeki sıkıntıları gidermek için bakım çalışmaları yaptı. Çalışmaların devam etmesinden dolayı 21 Kasım'daki Samsunspor karşılaşmasını Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynayan sarı-kırmızılılar, Aston Villa müsabakasıyla 18 gün sonra evinde ilk maçına çıktı.

Teknik Direktör Okan Buruk ile futbolcular, stada geldikten sonra ilk olarak zeminin durumunu inceledi.

Filistin'e destek

Galatasaraylı taraftarlar, her maç olduğu gibi bu müsabakada da Filistin'de yaşananları unutmadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar kale arkasındaki tribünlere 'Filistin'e özgürlük', 'Bırakın Gazze'deki bebekler yaşasın', 'İnsanlığın onuru, şerefi ve gururu sensin Gazze' ve 'Gazze'yi unutma, soykırıma sessiz kalma' ve 'İnsanlık bir olsun siyonizm yok olsun' pankartları astı.

Tribünler doldu

Galatasaray taraftarı, Aston Villa karşılaşmasında da takımını yalnız bırakmadı. RAMS Park'ın tribünlerini dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla futbolculara destek verdi.