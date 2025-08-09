Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz için transfer cevabı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz için transfer cevabı

Okan Buruk\'tan Barış Alper Yılmaz için transfer cevabı
09.08.2025 00:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 3-0 kazandıkları Gaziantep FK karşılaşmasının ardından konuştu. Barış Alper'in transfer durumu hakkında konuşan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ne hazırlanıyoruz. Önemli bir sezon bizi bekliyor. Onun gibi oyunculara daha çok ihtiyacımız var. Bu tür oyunculara her zaman teklifler geliyor, konuşuluyor, bu da normal.'' dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in ilk haftasında 3-0 kazanılan Gaziantep FK karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"PERFORMANSLAR DAHA İYİ OLACAK"

Oyuncularının performansı hakkında konuşan Okan Buruk, "Maç öncesi de söyledim, fiziksel ve mental olarak hazırız. Geçen sezonun şampiyonuyuz, o öz güvenle başladık. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Erken goller bizi daha rahatlattı. Bu sıcakta oynamak iki takım için de zordu. Ama genel olarak istekli, arzulu bir Galatasaray vardı. Taktiksel olarak iyi oynadık. Bireysel olarak performanslar daha iyi olacak." dedi.

Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz için transfer cevabı

"SANE EN GEÇ KATILAN'

Leroy Sane ve diğer oyuncularının durumu hakkında yorum yapan başarılı hoca, "Sane, bize en geç katılan oyuncu. 15 gündür takımla birlikte. O da oynamak istiyor. İkinci yarıda daha iyi oynadı. Zamanla herkes hazır hale gelecek. Burada bizimle olmayan oyuncuları da hazırlayıp önümüzdeki haftalardan itibaren onları da kullanmaya başlayacağız." sözlerini sarf etti.

BARIŞ ALPER YILMAZ'IN TRANSFER DURUMU

Barış Alper Yılmaz'ın transfer durumu hakkında da konuşan Okan Buruk, "Bugün sahanın yıldızı. 2 gol attı ve asist yaptı. 3 yıldır birlikte çalışıyoruz. 3 seneki performansı önemli ve değerli oldu. Bu sezon, bu üç sezonun üzerine çok daha koyarak başladı. Bizim için ne kadar değerli olduğunu bir kere daha gösterdi. Dünya üzerinde hem sağ hem sol bek hem de santrfor oynayan oyuncu azdır, hem de iyi oynayan. Performansından çok mutluyum. Her zaman bizimle birlikte olmasını istiyorum. Bu performans sonrası ilgilenenler olacaktır. Şampiyonlar Ligi'ne hazırlanıyoruz. Önemli bir sezon bizi bekliyor. Onun gibi oyunculara daha çok ihtiyacımız var. Bu tür oyunculara her zaman teklifler geliyor, konuşuluyor, bu da normal." şeklinde konuştu.

Barış Alper Yılmaz, Gaziantep FK, Alper Yılmaz, Galatasaray, Okan Buruk, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz için transfer cevabı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanlığı el atıyor Serpme kahvaltı tarih olabilir Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Serpme kahvaltı tarih olabilir
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
Alkollü vatandaşı bayıltana kadar döven polis görevden uzaklaştırıldı Alkollü vatandaşı bayıltana kadar döven polis görevden uzaklaştırıldı
Doğuma gelen kadın, polis zoruyla kocasını kovdurdu Doğuma gelen kadın, polis zoruyla kocasını kovdurdu
İsrail Kabinesi, Netanyahu’nun Gazze’yi işgal planını onayladı İsrail Kabinesi, Netanyahu'nun Gazze'yi işgal planını onayladı
İsrail Kabinesi işgalin sona erdirilmesi için 5 şart öne sürdü İsrail Kabinesi işgalin sona erdirilmesi için 5 şart öne sürdü
İsrail Kabinesi’nin 10 saatlik “işgal“ toplantısında kavga çıktı İsrail Kabinesi'nin 10 saatlik "işgal" toplantısında kavga çıktı
İstanbul’da zehir tacirlerine operasyon: Yaklaşık 2 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: Yaklaşık 2 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi
Fatih Altaylı’dan erişim yasağı kararına ilk tepki Fatih Altaylı'dan erişim yasağı kararına ilk tepki
İsrail’in karar metninde çarpıcı detay “İşgal“ kelimesini kullanmadılar İsrail'in karar metninde çarpıcı detay! "İşgal" kelimesini kullanmadılar
Bisikletli tacizci yakalandı İşte ifadesi Bisikletli tacizci yakalandı! İşte ifadesi

00:10
Türkiye’den Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan barış anlaşmasına ilk yorum
Türkiye'den Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan barış anlaşmasına ilk yorum
23:24
ABD Başkanı Trump: Yakın zamanda Putin ile çok popüler bir yerde görüşeceğiz
ABD Başkanı Trump: Yakın zamanda Putin ile çok popüler bir yerde görüşeceğiz
23:04
ABD Başkanı Trump: Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış sağlamayı başardık. Tüm savaşı sonsuza kadar bitirdiler
ABD Başkanı Trump: Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış sağlamayı başardık. Tüm savaşı sonsuza kadar bitirdiler
22:10
Oto galeriye silahlı saldırı: Küçük çocuk başından vuruldu
Oto galeriye silahlı saldırı: Küçük çocuk başından vuruldu
21:06
Çanakkale’de gözaltı sayısı 4’e yükseldi
Çanakkale'de gözaltı sayısı 4'e yükseldi
09:56
Trump’tan Netanyahu’ya fırça Sözünü kesti, sesini yükseltti
Trump'tan Netanyahu'ya fırça! Sözünü kesti, sesini yükseltti
09:55
Zaha’dan olay Galatasaray sözleri: Zaha’ya karşı nefret kampanyası yürüyor
Zaha'dan olay Galatasaray sözleri: Zaha'ya karşı nefret kampanyası yürüyor
09:50
Torbacıların emniyetteki savunmaları “pes“ dedirtti: Baş ağrısı için kullanıyorum
Torbacıların emniyetteki savunmaları "pes" dedirtti: Baş ağrısı için kullanıyorum
09:46
Altının gramı rekora koşuyor İşte yükselişin nedeni
Altının gramı rekora koşuyor! İşte yükselişin nedeni
09:18
ABD, Maduro’nun başına konulan ödülü 2 katına çıkardı
ABD, Maduro'nun başına konulan ödülü 2 katına çıkardı
09:10
İsrail ordusu, Gazze’yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı
İsrail ordusu, Gazze'yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı
08:48
Yatalak annesini döverek komaya sokan şizofren doktor gözaltına alındı
Yatalak annesini döverek komaya sokan şizofren doktor gözaltına alındı
08:46
Karabük’te orman yangınını çay içerek izlediler
Karabük'te orman yangınını çay içerek izlediler
08:37
Berk Oktay’a taciz suçlaması Tuğçe Aral ismini verdi, Oktan’ın avukatından açıklama gecikmedi
Berk Oktay'a taciz suçlaması! Tuğçe Aral ismini verdi, Oktan'ın avukatından açıklama gecikmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2025 00:43:39. #7.13#
SON DAKİKA: Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz için transfer cevabı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.