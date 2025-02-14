Okan Buruk'tan Çarpıcı Açıklamalar - Son Dakika
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Okan Buruk'tan Çarpıcı Açıklamalar

Teknik direktör Okan Buruk, AZ Alkmaar'a ağır yenilgiyi değerlendirerek kötü performanslarını eleştirdi.

14.02.2025 02:16
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a 4-1 yenildikleri UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında her şeyi kötü yaptıklarını söyledi.

Tecrübeli teknik adam, AFAS Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray seviyesine yakışmayan bir futbol oynadıklarını aktaran Buruk, "Bizim için kötü ve zor bir gün. Maç öncesi düşüncemiz ve hayalimiz bu şekilde değildi. Maçın başından sonuna kadar her şeyi kötü yaptık. Sadece 10 kişi kalmakla açıklayabileceğimiz bir mağlubiyet değil. Hem iyi savunamadık hem de top bizdeyken çok kötü tercihler yaptık. Pas hataları yaptık. Galatasaray seviyesindeki takımların yapmayacağı birçok şeyi yaptık. Bazen rakibimize kendi ayağımızla şanslar verdik. Bu yüzden ağır bir mağlubiyet yaşadık. Kendi adımıza doğru yaptığımız bir şey söylemiyorum. Bunun da skor olarak karşılığını aldık." diye konuştu.

AZ Alkmaar'ı tebrik eden Okan Buruk, "Bize göre daha organize oynadılar. Bizim önemli eksiklerimiz vardı. Kulübeden gelecek oyuncumuz yoktu ama bunların hiçbiri bahane değil. Böyle ağır bir yenilgi aldığımız için üzgünüz. Bunu affettirmek için 4 gün sonra Çaykur Rizespor ile oynayacağımız Süper Lig maçına çok iyi şekilde hazırlanacağız. Rövanş maçında da bu skoru çevirmek için sahada olacağız. Bizim için kötü bir gündü. Bunun üzüntüsünü derin bir şekilde yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

"Bir daha bu kadar kötü oynamayacağız"

Okan Buruk, moral bozucu bir yenilgi yaşadıklarını belirterek, "Bir daha bu kadar kötü oynayacağımızı hiç düşünmüyorum." dedi.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, 7 Kasım 2024'te İngiltere temsilcisi Tottenham'ı 3-2 yendikleri maçtan sonra düşen performansları hakkında şunları kaydetti:

"Bir yarış içindeyiz. Hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de yarışıyoruz. Ligde en yakın rakibimizin 6 puan önündeyiz. Bu bir geçiş süreci. En zor maçımız bugündü. Özellikle kadromuza yeni katılan, sakat ve cezalı oyuncular var. Bu maçı iyi geçseydik önümüz çok açıktı. Ancak bu mağlubiyet bizi derinden yaraladı. Bunu çevirmeye çalışacağız. Yeni transferler ve ayrılanlarla yeniden bir kadro yapılanması başlıyor. Çaykur Rizespor maçıyla yaptığımız transferi oynatma şansı bulacağız. Cezası biten oyuncular olacak. Sakatlıktan dönmesini istediğimiz önemli oyuncular bizimle olmaya başlayacak. Bu kadro eksikliğiyle bu maçı atlatabilseydim sonraki maçlar kolay ve istediğimiz şekilde olacaktı. Moralimiz bozuldu ama çabuk bir şekilde kafamızı kaldırıp bir sonraki maça hazırlanmak zorundayız. Oyuncularıma güveniyorum. Bizim için çok kötü bir gündü. Çok kötü bir oyundu. Bir daha bu kadar kötü oynayacağımızı hiç düşünmüyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Okan Buruk'tan Çarpıcı Açıklamalar - Son Dakika

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