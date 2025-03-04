Okan Buruk'tan istifa çağrılarına yanıt: Büyük çoğunluk Fenerbahçeli - Son Dakika
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Okan Buruk'tan istifa çağrılarına yanıt: Büyük çoğunluk Fenerbahçeli

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son dönemdeki eleştirilere ve 'istifa' çağrılarına yanıt verdi. Son 6 resmi maçta sadece 1 galibiyet alan Galatasaray'da eleştirilere karşı Buruk, 'Okan Buruk istifa' hashtaglerini önemsemediğini ve bu çağrıları yapanların büyük çoğunluğunun Fenerbahçe taraftarları olduğunu belirtti.

04.03.2025 07:28
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Süper Lig'de son olarak Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalan ve Fenerbahçe ile olan puan farkı 4'e düşen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk eleştirilere cevap verdi.

Tv100'e açıklamalarda bulunan başarılı teknik adamın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"KAZANINCA SES ÇIKMAZ"

"Galatasaray olarak son dönemdeki durgunluğumuzu türlü türlü sebeplere bağlıyorlar. Neymiş, futbolcuların gece hayatı varmış. Bakın, son bir ayda 9-10 maç oynadık. Bu süreçte ben ve oğlum da hep Florya'da kaldık. Ne benim ne de futbolcuların nefes alacak hali bile yok. Geçen sezon da herkes aynı şekilde yaşıyordu. Kazanınca ses çıkmaz ama kötü sonuç alınınca her kafadan bir ses çıkar.

"KRİZDE FALAN DEĞİLİZ"

Krizde falan değiliz. Yoğun bir dönemden geçmenin yıpranmışlığı var üzerimizde. Ocak'tan beri 17 maç oynayınca yorulduk. Mental açıdan hırpalandık. Sakatlıklar arka arkaya yaşandı. Artık tek maç haftalarına geldik. Çok maç oynamaktan doğru dürüst taktik idmanı yapamıyorduk. Artık taktik çalışma fırsatını daha fazla bulacağız. Yeni gelenler uyum sağlama fırsatı bulamadı. Onlarla kaynaşacağız. Kısacası en zor süreci atlattık.

"BAŞARISIZ DEĞİLİZ"

Biz geçen sezon aynı dönemde 2 puan öndeymişiz. Şimdi bakın 4 puan öndeyiz. Avantaj da bizde. Bakın Kasımpaşa'ya geçen sene daha kötü oynamışız. Kazanmışız. Futbolda böyle inişler çıkışlar var. Avrupa'daki başarısızlığı kabul ediyorum ama ligde durumumuz belli. Başarısız değiliz."

"GALATASARAY ŞAMPİYON OLDUĞUNDA BUNLARI YAZANLARI GÖRECEĞİZ"

"Sosyal medyada aleyhime açılan 'Okan Buruk istifa' hashtaglerini önemsemiyorum. Zaten onları yazanların büyük çoğunluğu Fenerbahçe taraftarlarıdır. Galatasaray taraftarı beni bilir, beni sever. Ben o mecraları takip etmiyorum, isteyen istediğini yazsın. Galatasaray şampiyon olduğunda bunları yazanları göreceğiz."

Okan Buruk\'tan istifa çağrılarına yanıt: Büyük çoğunluk Fenerbahçeli

Galatasaray, Fenerbahçe, Okan Buruk, Futbol, Futbol, Spor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk'tan istifa çağrılarına yanıt: Büyük çoğunluk Fenerbahçeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • trgyky1978:
    Boşver hocam meyve veren ağaç taşlanır biz seninle 5 yıldız 25 şampiyonluğa ulaşacağız 35 40 Yanıtla
  • İzzet hayri çakar:
    ya yok ne fenerlisi tamamı Galatasaraylı okan ne saçmalıyorsun. bi bırak artık şu takımı rica ediyorum be kardeşim ! 33 27 Yanıtla
  • Kerem7272:
    Bence fenerliler kalmanı daha çok istiyor. Sen sinirlenince kaybediyorsun bu da onların işine geliyor. 30 21 Yanıtla
  • TALİP AKBULUT:
    çok antipatik bir karaktersin 30 19 Yanıtla
  • Mehmet Demir:
    fenerli olarak kalmanı isterim bu saatten sonra:) 20 12 Yanıtla
  • 240577:
    fenerli senin istifanı niye istesin.okan buruk gs tarihinin ekonomik olarak en rahat teknik direktörlerinden biri.ona rağmen avrupa kupalarindaki gecen sene ve bu seneki super ligde vasati asamayacak ayarlardaki takımlara basarısız oldu.osimen olmasa heralde galatasaray su anda enaz 5.6 puan geride olurdu. 3 senedir 1 tane alt yapidan monte olan oyuncu yok.hep transfer olmadi bi daha olmadi bidaha. 16 9 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    SEN FENEV LI OLMAYASIN OKAN BURUK SEN ALANYA MACINDA DA SACMALADA BAK ANTALYA MACINDA RAMS TA NELER OLUR 7 10 Yanıtla
  • Ahmet s:
    bir fenerli olarak biz hocamızdan razıyız Allah da ondan razı olsun ?????? 5 2 Yanıtla
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