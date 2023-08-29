Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor, son şampiyon Galatasaray'la yollarını ayıran Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna kattı.
Geçen sezon 1.Lig ekibi Eyüpspor'da kiralık olarak oynayan 30 yaşındaki savunmacının sarı kırmızılı takımla 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu.
Süper Lig ekibinden yapılan açıklamada, "Alpaslan Öztürk Pendiksporumuz'da! Pendikspor'umuz, tecrübeli savunma oyuncusu Alpaslan Öztürk'ü renklerine bağladı." denildi.
Son Dakika › Spor › Okan Buruk'un takımında yer bulamamıştı! Alpaslan Öztürk Pendikspor'a imza attı - Son Dakika