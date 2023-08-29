Okan Buruk'un takımında yer bulamamıştı! Alpaslan Öztürk Pendikspor'a imza attı

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Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor, son şampiyon Galatasaray'la yollarını ayıran Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna kattı.

GEÇEN SEZON EYÜPSOR'A KİRALANDI

Geçen sezon 1.Lig ekibi Eyüpspor'da kiralık olarak oynayan 30 yaşındaki savunmacının sarı kırmızılı takımla 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu.

PENDİKSPOR'A İMZAYI ATTI

Süper Lig ekibinden yapılan açıklamada, "Alpaslan Öztürk Pendiksporumuz'da! Pendikspor'umuz, tecrübeli savunma oyuncusu Alpaslan Öztürk'ü renklerine bağladı." denildi.