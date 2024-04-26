Okay Yokuşlu'nun Huddersfield ağlarına gönderdiği gol, İngiltere Championship'te mart ayının en iyisi seçildi - Son Dakika
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Okay Yokuşlu'nun Huddersfield ağlarına gönderdiği gol, İngiltere Championship'te mart ayının en iyisi seçildi

West Bromwich Albion forması giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu'nun Huddersfield ağlarına gönderdiği gol, İngiltere Championship'te mart ayının en iyi golü seçildi. Okay, golünü takımının 4-1 galip geldiği maçta atmış ve bu ödülü kazanmaktan dolayı mutlu ve gururlu olduğunu belirtmiştir. Okay Yokuşlu, bu sezon West Bromwich Albion formasıyla 44 maça çıkmış ve 1 gol, 1 asistlik katkı sağlamıştır.

26.04.2024 15:15
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West Bromwich Albion forması giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu'nun Huddersfield ağlarına gönderdiği gol, İngiltere Championship'te mart ayının en iyi golü seçildi.

İngiltere Championship'te mart ayının enleri belli oldu. West Bromwich Albion'un, Huddersfield'ı 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada West Bromwich forması giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu'nun attığı gol, ligde mart ayının en iyi golü seçildi. Championship'in resmi internet sitesine konuya ilişkin açıklama yapan Okay, "Bu ödülü kazandığım için gerçekten çok mutlu ve gururluyum. Gol, takım için harika bir andı ve benim için de harikaydı, çünkü önceki gün benim doğum günümdü ve bu mükemmel bir hediyeydi. Vurduğum anı hatırlıyorum, gol olacağından oldukça emindim. Çok iyi bir goldü ve muhtemelen şimdiye kadar attığım en iyi gollerden biriydi" ifadelerini kullandı.

30 yaşındaki futbolcu, sıralamada takım arkadaşı Mikey Johnston, Norwich City'den Gabriel Sara ve QPR'den Jimmy Dunne'ı geride bıraktı.

Bu sezon West Bromwich Albion formasıyla 44 maça çıkan Okay, 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Okay Yokuşlu'nun Huddersfield ağlarına gönderdiği gol, İngiltere Championship'te mart ayının en iyisi seçildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Okay Yokuşlu'nun Huddersfield ağlarına gönderdiği gol, İngiltere Championship'te mart ayının en iyisi seçildi - Son Dakika
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