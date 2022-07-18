Okay Yokuşlu yeniden West Bromwich Albion'da - Son Dakika
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Okay Yokuşlu yeniden West Bromwich Albion'da

18.07.2022 13:30
Okay Yokuşlu yeniden West Bromwich Albion'da

Milli futbolcu Okay Yokuşlu, daha önce 2020-21 sezonunda kiralık olarak forma giydiği İngiltere Championship ekibi West Bromwich Albion ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Milli futbolcu Okay Yokuşlu, daha önce 2020-21 sezonunda kiralık olarak forma giydiği İngiltere Championship ekibi West Bromwich Albion ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

LaLiga ekiplerinden Celta Vigo ile geçtiğimiz günlerde sözleşmesini karşılıklı anlaşma ile sona erdiren Okay Yokuşlu'nun yeni adresi İngiltere oldu. Championship ekiplerinden West Bromwich Albion, tecrübeli orta saha oyuncusunu 3 yıllığına kadrosuna kattı. Daha önce 2020-21 sezonunda kiralık olarak WBA forması giyen Okay, 16 maçta görev almış ve takımına 1 asistlik katkı sağlamıştı.


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Kaynak: DHA

West Bromwich Albion, Okay Yokuşlu, England, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okay Yokuşlu yeniden West Bromwich Albion'da - Son Dakika

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