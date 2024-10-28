Okçuluk Federasyonu Koordinasyon Toplantısı

Spor

Türkiye Okçuluk Federasyonu Kurullar Koordinasyon Toplantısı, İstanbul'da yapıldı.

Federasyonun açıklamasına göre, seçimli genel kurul sonrası yönetim kurulu tarafından tayin edilen kurullar, Riva'da yer alan Gençlik ve Spor Bakanlığı Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde ilk koordinasyon toplantılarını gerçekleştirdi.

Kurullar, federasyonun yeni dönemde kurumsallaşma çalışmalarına hız vermek ve bu çerçevede gerçekleştirilmesi planlanan yenilikler üzerinde görüş birliğine varmak amacıyla bir araya geldi.

Toplantıya icra kurulu, merkez hakem kurulu, teknik kurul, para okçuluk alt kurulu, ulusal faaliyet düzenleme kurulu, altyapı gelişim alt kurulu, antrenörler kurulu, organizasyon kurulu, eğitim kurulu, spor bilimleri ve akademik eğitim kurulu üyeleri katıldı.

Kurullar toplantısı, iki gün süren toplu ve kurul içi çalışmaların ardından yapılan sunumlarla sona erdi.