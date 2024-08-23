Okçuluk Milli Takımı Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin: 'Sporcuların öz disiplini ve çalışması en önemli faktör'

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Türk okçuluğunun olimpiyatlarda yaşadığı tarihi başarıların altında imzası bulunan Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, "Milli takımda bizim için en önemli faktör, yetenekten çok sporcuların öz disiplinleri ve çalışmasıdır." dedi.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda Mete Gazoz'un altın madalyası, Paris 2024'te de Klasik Yay Erkek Milli Takımı'nın bronz madalya almasında başrol oynayan Ergin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Milli sporcuların keşfinden yetiştirilmesine kadar birçok gelişim sürecinde ön planda olan Ergin, "Yetenek, sizi birçok insanın önüne çıkarır. Büyük sporcu, elit sporcu sadece yetenekle olmaz. Milli takımda bizim için en önemli faktör yetenekten çok sporcuların öz disiplini ve çalışması. Dünyanın hangi sporuna bakarsanız bakın şampiyonların arkasında hep çok çalışma görürsünüz. Yarışmalar antrenmanda kazanılır. Eğer antrenmanda gerekenleri yapmazsanız, yarışmada mucize beklersiniz. Bu da çok gerçekleşmez." ifadelerini kullandı.

Sporcularla bir aile gibi olduklarını vurgulayan Ergin, şunları kaydetti:

"Sporcularla yılın büyük bölümünü beraber geçiriyoruz. Tabii bu kadar uzun süre vakit geçirince aradaki mesafeyi ayarlamak pek mümkün olmuyor. Aslına bakarsanız çok büyük bir sosyal topluluğuz. Birlikte yaşadıklarımız bizi birbirimize yakınlaştırıyor. Sporcuların motivasyonu için bazen birilerinin de yüzünü asması farklı davranması gerekiyor. Bu da antrenör olarak bana düşüyor. Sporculara fazla kızmam. Problem ortaya çıkınca sporcuya kızmanın bir manası yok. Önemli olan problemi ortadan kaldırmak. Tabii birileri bu problemi devam ettirme konusunda ısrarcı olursa da o zaman Göktuğ Ergin'in farklı bir versiyonuyla sohbet etmek zorunda kalabilir. Benim için bütün sporcularım değerli. Birlikte ağladığımız veya güldüğümüz çok zaman var. Hayatını okçuluğa adayacak insan bulmak kolay değil. Bu çocuklar bunu yaptı ve vatanımıza büyük hizmetler verdi."

"Hayallerimizi gerçekleştirdik"

Göktuğ Ergin, okçuluk adına kurdukları hayalleri gerçekleştirdiklerini ancak yeni hayallere de sahip olduklarını dile getirdi.

Ergin, daha fazlasını amaçladıklarını vurgulayarak, "Bundan sonraki hedefimiz Los Angeles 2028 'de daha kalabalık bir takımla orada olmak. İki olimpiyattır karışık takımda madalyayı kaçırıyoruz. Bundan sonra öncelikli hedefimiz karışık takımla madalya almak ve bir kadın sporcumuzun da madalya kazanması. Kadın takımımızla ilgili de hayallerimiz var. Bundan sonra da başarılı olacağımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

Mete Gazoz'un bireyselde Paris 2024'te madalya alamamasını da değerlendiren Ergin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Mete, Tokyo 2020'nin şampiyonu. Amacımız Paris 2024'te de şampiyon olmasıydı. Çok büyük bir beklenti vardır ve bu beklentiyi alınan başarılar oluşturdu. Asıl başarı, başarabileceğinize dair beklenti oluşturmaktır. Okçuluk çok anlık detaylara bağlı. Mete'nin maçını o günden beri sürekli, 'Orada ne yapsaydık kazanabilirdik?' diye kafamda oynuyorum. Her olimpiyat kendi özelinde değerlendirilir. Los Angeles öncesi bize ciddi ev ödevi oldu. Daha iyi analiz ederek hazırlanacağız. Yine de olimpiyat oyunlarında çeyrek finale kalan bir sporcuya başarısız diyemezsiniz. Paris'te yarışan her sporcumla gurur duyuyorum. Türkiye'de okçuluk çok ciddi anlamda seyredildi. Bu da bizi mutlu etti."